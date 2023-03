Sky hat viele Kunden, die das Programm­angebot des Pay-TV-Veran­stal­ters nicht mit dem Sky-Q-Receiver, sondern mit eigener Hard­ware empfangen möchten. Früher bot das Unter­nehmen zu diesem Zweck CI+-Module an, mit denen sich belie­bige Satel­liten- und Kabel­receiver für den Sky-Empfang aufrüsten ließen. Wie schon vor knapp zwei Jahren berichtet, gibt Sky solche Module an Neukunden nicht mehr heraus. Doch was ist mit Bestands­kunden?

Das Magazin Digital Fern­sehen berichtet über eine Umtausch-Aktion, von der Kunden betroffen sind, die Sky im Kabel­netz von Voda­fone über ein CI+-Modul und eine Smart­card empfangen. Die Nutzer erhielten von Voda­fone die Infor­mation, dass die bislang verwen­dete Hard­ware nicht mehr den Sicher­heits-Anfor­derungen von Sky entspreche und daher ein Wechsel erfor­der­lich sei. Sky will Receiver- und Smartcard-Wechsel für bestimmte Kabelkunden

Foto: Vodafone, Logos: Sky/Vodafone, Montage: teltarif.de Wie es im Bericht weiter heißt, bestä­tigte Sky auf Nach­frage die Umstel­lung für Kunden, die das Pay-TV-Angebot im Kabel­netz über eine Smart­card von Voda­fone nutzen. Hier sei der Wechsel auf einen aktu­ellen Voda­fone- oder Sky-Receiver erfor­der­lich. Damit wolle der Konzern unter anderem Pira­terie vorbeugen.

Voda­fone: "Neue Hard­ware oder Verzicht auf Sky"

Voda­fone teilte betrof­fenen Kunden weiter mit, vom Netz­betreiber kosten­frei einen neuen Receiver und eine neue Smart­card zu erhalten. Die alte Karte müsse nach Erhalt der neuen Hard­ware zurück­geschickt werden. Kunden, die den Hard­ware-Wechsel nicht wünschen, hätten die Möglich­keit, ihre Voda­fone-Produkte weiter zu empfangen. Sky sei dann aber nicht mehr verfügbar.

Für Kunden mit Satel­liten­direkt­emp­fang sei die Nutzung eines CI+-Moduls weiterhin möglich. Aller­dings gilt das nur für Bestands­kunden, da die Module an Neukunden nicht mehr ausge­geben werden, wie der Pay-TV-Veran­stalter im Hilfe­center auf seiner Webseite auch selbst bestä­tigt. Das Bestands­kunden-Angebot solle "zumin­dest derzeit noch nicht" einge­stellt werden.

Der Pay-TV-Sender will dennoch Kunden von seinen eigenen Empfangs­geräten über­zeugen. So heißt es auch im Hilfe­center auf der Webseite, der Wechsel zum Sky-Q-Receiver sei jeder­zeit möglich. Wer kein solches Gerät möchte, kann Sky Q zwar auch per App auf dem Smart-TV nutzen - aller­dings nur, wenn im jewei­ligen Haus­halt auch ein Sky-Q-Receiver vorhanden ist. Eine weitere Alter­native ist der Wechsel zum Sky-Strea­ming­dienst WOW.