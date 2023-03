Sky Q IPTV Box wartet weiter auf UHD

Screenshot: teltarif.de, Quelle: sky.de Der Pay-TV-Veran­stalter Sky hat im Sommer 2021 seine IPTV Box vorge­stellt. Dabei handelt es sich um eine Set-Top-Box, die als zusätz­licher Empfangsweg für Sky Q neben Satel­liten- und Kabel­emp­fang dienen soll. Im vergan­genen Jahr bezeich­nete Sky die neue Strea­ming-Box als erfolg­reich. Bei Neukunden habe sich die IPTV Box zum belieb­testen Empfangsweg entwi­ckelt.

Dabei haben die Nutzer immer noch Nach­teile gegen­über dem Sky-Empfang über Satellit und Kabel: Zwar hatte der Pay-TV-Konzern schon vor einem Jahr im Rahmen einer Pres­sekon­ferenz ange­kün­digt, auch den Strea­ming-Kunden UHD-Qualität anbieten zu wollen. Umge­setzt wurden diese Pläne aber - zumin­dest für Sky-eigene Inhalte - bis heute nicht. Wer Apps von Dritt­anbie­tern wie Netflix und Amazon Prime Video über die Sky Q IPTV Box nutzt, kann mitt­ler­weile auch in UHD streamen. Für eigene TV-Kanäle wollte Sky die verbes­serte Über­tra­gungs­qua­lität im zweiten Halb­jahr 2022 reali­sieren. Umge­setzt wurden diese Pläne aber nicht.

Sky-Spre­cher: "Kein konkreter Zeit­raum"

Sky Q IPTV Box wartet weiter auf UHD

Screenshot: teltarif.de, Quelle: sky.de Das Fach­magazin Digi­tal­fern­sehen berichtet unter Beru­fung auf einen Sky-Spre­cher, das UHD-Upgrade für eigene Inhalte des Veran­stal­ters sei für die Sky Q IPTV Box weiterhin geplant. Aller­dings gebe es für die Umset­zung keinen konkreten Zeit­raum auf der Roadmap. Keine Infor­mationen gibt es dazu, warum der offi­ziell kommu­nizierte Termin "zweites Halb­jahr 2022" nicht einge­halten werden konnte und warum Sky dem UHD-Upgrade offenbar derzeit keine Prio­rität einräumt.

Sky über­trägt in UHD unter anderem Spiele der 1. und 2. Fußball-Bundes­liga und vom DFB-Pokal. Dazu kommen Begeg­nungen aus der engli­schen Premier League, alle Rennen der Formel 1 und die Wimbledon-Finals. Auch einige Spiel­filme und Serien bietet der Pay-TV-Veran­stalter in dieser beson­ders hohen Auflö­sung an.

27 Sky-Kanäle in SD werden abge­schaltet

Wie Digi­tal­fern­sehen weiter berichtet, wird Sky bereits kommende Woche zahl­reiche Programme in Stan­dard-Auflö­sung auf dem Astra-Satel­liten­system auf der Orbit­posi­tion 19,2° Ost abschalten. Einge­stellt werden die 27 betrof­fenen TV-Kanäle aber nicht. Statt­dessen beschränkt sich der Bezahl-TV-Veran­stalter künftig auf die Abstrah­lung in hoher Auflö­sung (HD).

Stichtag für die SD-Abschal­tung ist den Angaben zufolge der 23. März. Kunden seien ohne zusätz­liche Kosten für die HD-Kanäle der betrof­fenen Programme frei­geschaltet worden. Je nach Receiver sei mögli­cher­weise ein neuer Sender­such­lauf erfor­der­lich. Kunden sollten darüber hinaus berück­sich­tigen, dass Seri­enauf­nahmen ggf. auf die neuen HD-Kanäle umpro­gram­miert werden müssen.

In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, wie Sky das Kündigen des Pay-TV-Abon­nements erschwert.