Blick hinter die Kulissen

Am vergangenen Montag ist die neueste, inzwischen 6. Staffel von Game of Thrones bei Sky gestartet. Sie ist einerseits im laufenden Programm, gleichzeitig aber auch per Abruf über die verschiedenen Streaming-Dienste von Sky zu sehen. Sowohl auf Sky Go, aber auch über Sky On Demand und Sky Online kann die Serie jederzeit angesehen werden. Doch wie kommt eigentlich eine Serie auf die Sky-Go-Plattform? Was muss passieren, damit aus dem Rohmaterial der Filmdatei ein Produkt wird, das per TV-, Smartphone und Tablet abgerufen werden kann? Wir konnten exklusiv und als bislang einziges Magazin bei Sky in Unterföhring bei München hinter die Kulissen schauen und zeigen Ihnen, wie ein Spielfilm oder eine Serie auf eine Streaming-Portal kommt. Dabei wollen wir Ihnen einen möglichst umfassenden, aber gleichzeitig nicht zu komplizierten Einblick zu geben. Denn die einzelnen Arbeitsschritte sind deutlich komplexer, als wir es hier darstellen können.

Wir werfen einen Blick in den Lizenzeinkauf, die Programmplanung, die Rohdatenlieferung und das Sky-eigene Rechenzentrum im Headquarter sowie die Text-Redaktion für die EPG-Daten. Außerdem erklären wir Ihnen, wie die Daten am Ende zum Nutzer kommen.

Unser erstes Bild zeigt die Lobby des Sky-Headquarters mit Blick auf das Studio von Sky Sport News HD (oben) und den Café und Snackbar-Bereich (unten). Mit einem Klick auf das Bild geht es hinter die Kulissen von Sky.