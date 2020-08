Sky Go: Öffentlicher Beta-Test für neue iOS-App

Parallel zum Start von iOS 14 soll eine neue App von Sky Go erscheinen. Diese kann schon jetzt getestet werden. Wich­tige Features fehlen weiterhin.

Sky Go bekommt neue iOS-App

Foto: teltarif.de Der Pay-TV-Sender Sky wird oft wegen seiner Strea­ming-Apps kriti­siert. Jetzt arbeitet das Unter­nehmen an einem Relaunch von Sky Go auf der iOS- und iPadOS-Platt­form von Apple. Die neue App soll im Herbst zusammen mit den aktua­li­sierten Betriebs­sys­temen für iPhone, iPad und iPod touch einge­führt werden. Sie ist aber auch unter iOS 13.x bzw. iPadOS 13.6 lauf­fähig und kann ab sofort von inter­es­sierten Endver­brau­chern getestet werden.

Der Link zur Teil­nahme am Test ist öffent­lich. Er funk­tio­niert aller­dings nur dann, wenn auch die Test­flight-App von Apple auf dem iPhone, iPad bzw. iPod touch instal­liert ist. Wir haben ein iPhone XS Max ausge­wählt, um die neue App für die Sky-Go-Nutzung auszu­pro­bieren. Dabei über­schreibt die Beta-Version der Anwen­dung die auf dem Smart­phone bereits vorhan­dene Sky-Go-App.

Sky Go bekommt neue iOS-App

Foto: teltarif.de Die Zugangs­daten werden aus der schon instal­lierten App auto­ma­tisch über­nommen. Das hat nicht zuletzt den Vorteil, dass die Beta-Anwen­dung kein neues Endgerät im Sky-Account anlegt. Bekann­ter­maßen können nur maximal fünf Geräte parallel ange­meldet werden. Mitt­ler­weile erlaubt Sky aber, jeden Monat bei Bedarf bis zu fünf Geräte auszu­tau­schen.

App hinter­lässt guten Eindruck mit leichten Defi­ziten

Die neue Sky-Go-App für die mobilen Apple-Geräte läuft "gefühlt" noch etwas flüs­siger als die bishe­rige Anwen­dung. Als Neue­rung nennt Sky Kurz­vi­deos und Tuto­rials, die auf dem Start­bild­schirm der Anwen­dung zu finden sind. Der TV-Guide bleibt unüber­sicht­lich, weil er neben Sky-Programmen auch zahl­reiche andere Fern­seh­sender beher­bergt.

Beta-Test bereits angelaufen

Foto: teltarif.de Zwar ist es möglich, bestimmte Sparten auszu­wählen. Wünschens­wert wäre aber auch eine Vorein­stel­lung, die es ermög­licht, beispiels­weise nur Sky-Programme oder sogar nur Streams aus einer bestimmten Programm­sparte zu berück­sich­tigen. In der Rubrik "Alle Inhalte" lassen sich verschie­dene Formate auswählen. Aller­dings sucht man hier einige Programme - etwa Sky Sport News HD - verge­bens.

Was der App nach wie vor fehlt, ist ein Menü­punkt zur Auswahl der Strea­ming-Qualität. Wer Sky Go ohne Flat­rate oder Zero-Rating-Option im Mobil­funk­netz streamt, muss demnach weiterhin damit leben, dass mehrere Giga­byte Daten pro Stunde über­tragen werden. Die auto­ma­ti­sche, dyna­mi­sche Anpas­sung an die Band­breite des eigenen Internet-Zugangs hilft dies­be­züg­lich nicht weiter.

