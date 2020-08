Sky Go für Smartphones und Tablets von Huawei erhältlich

Das Angebot von Sky Go zur mobilen Nutzung des Pay-TV-Senders ist ab sofort auch für Smart­phones und Tablets von Huawei erhält­lich. Die Appli­ka­tion steht in der Huawei AppGallery zum Down­load bereit

Sky Go jetzt auch für Geträte von Huawei

Bild: Sky Passend zur Feri­en­zeit, wo viele Fern­sehen und Strea­ming mobil nutzen, gibt es gute Neuig­keiten für Sky-Kunden, die ein Smart­phone oder Tablet von Huawei besitzen: Die mobile App Sky Go ist ab sofort neben dem Google Play Store nun auch in der Huawei AppGallery und damit für alle Geräte des Herstel­lers verfügbar, wie der Pay-TV-Sender mitteilt.

Sky Go auf folgenden Geräten

Sky Go jetzt auch für Geträte von Huawei

Bild: Sky Für folgende Geräte ist die Sky Go App in der Huawei AppGallery erhält­lich:

Smart­phones:

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate XS

Huawei P40

Huawei P40 lite

Huawei P40 lite 5G

Huawei P40 lite E

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro+

Tablets:

Huawei MatePad Pro

Huawei MatePad

Huawei MatePad T8

Das Angebot des Pay-TV-Senders für unter­wegs

Mit Sky Go haben Kunden die Möglich­keit, ihr Programm neben dem Sky-Q-Receiver überall zu sehen, sei es mit einem der über 100 linearen TV-Sender oder mit den Serien und Spiel­filmen jeder­zeit auf Abruf. Auf einem anderen Gerät begon­nene On-Demand-Inhalte können mit Sky Go an der glei­chen Stelle fort­ge­setzt werden. Zudem können Nutzer ihre Lieb­lings­in­halte herun­ter­laden und offline ansehen.

Sky Go ist Bestand­teil von Sky Q und bereits für iOS- und Android-Geräte, sowie für PC und Mac verfügbar. Alle Kunden, die das Angebot des Pay-TV-Senders auf mehreren Geräten parallel nutzen möchten, können entweder die Option Sky Go Plus (zwei zusätz­liche Streams) oder die Option Multi­s­creen (das Angebot auf weiteren Geräten mit Sky Q App, Sky Q Mini und Sky Go) hinzu­bu­chen.

"Unsere All-in-One-Platt­form Sky Q wird jetzt noch flexi­bler", freut sich Max Konstantin Ehrhardt, Director Product Manage­ment bei Sky Deutsch­land. "Mit der Verfüg­bar­keit der Sky Go App in der AppGallery von Huawei erwei­tern wir für unsere Kunden die Möglich­keiten, das exklu­sive Sky Programm zu sehen, wo und wann sie wollen."