Sky Glass: Smarter Fernseher innovativ, aber erfolglos

Im Jahr 2021 hat der Pay-TV-Veran­stalter Sky seinen eigenen Smart-TV in Groß­bri­tan­nien auf den Markt gebracht. Seit dem vergan­genen Jahr wird das Sky Glass genannte Gerät auch Inter­essenten in Irland ange­boten. Der Deutsch­land-Start des smarten Fern­sehers ist indes noch unklar. Dieser war für Ende 2022 geplant und wurde schon früh­zeitig auf 2023 verschoben. Jetzt nennt das Unter­nehmen gar keinen Termin mehr.

Die Webseite für Sky Glass gibt es im Internet-Auftritt von Sky Deutsch­land zwar noch. Der Pay-TV-Anbieter spricht aber noch nur von einem "best­mög­lichen Zeit­punkt", zu dem der Fern­seher hier­zulande erhält­lich sein wird. "Wir sind davon über­zeugt, dass Sky Glass sein volles Poten­zial in Deutsch­land zu einem späteren Zeit­punkt besser entfalten wird", heißt es auf der Sky-Home­page. Zwischen­zeit­lich wolle sich das Unter­nehmen anderen "stra­tegi­schen Initia­tiven" wie dem Strea­ming-Dienst WOW widmen. Sky Glass am Comcast-Stand auf der IBC

Foto: teltarif.de Wie das Online­magazin Advanced Tele­vision berichtet, läuft die Markt­ein­füh­rung von Sky Glass auch in Groß­bri­tan­nien und Irland nicht wie erhofft. Zwar werde der smarte Fern­seher als "gute Inno­vation" einge­stuft. Die Verkaufs­zahlen blieben aber hinter den Erwar­tungen zurück. Sie seien nicht geeignet, um das Internet zum primären Empfangsweg von Sky zu machen. Dabei würde der Sender Geld sparen, wenn er den Satel­liten­emp­fang durch Strea­ming ersetzen könnte.

Tech­nische Probleme trüben Nutzer­erfah­rung

Wer den Sky-Fern­seher beson­ders früh bekam, beklagte Bild- und Tonaus­setzer sowie schlechte Video­qua­lität. Darüber hinaus sollen Audio- und Video­signal nicht immer synchron gewesen sein. Das hat sich herum­gespro­chen - auch bei poten­ziellen Inter­essenten. Mögli­cher­weise haben so Sky-Kunden von der Anschaf­fung des Fern­sehers Abstand genommen, obwohl sie darüber ursprüng­lich nach­gedacht haben.

Wie es weiter heißt, wurden einige - aber wohl nicht alle - Probleme mitt­ler­weile durch Soft­ware-Updates behoben. Es gibt aber auch Kritik an den Inhalten. So könnten Sport­fans aufgrund von Rech­tepro­blemen ein verpasstes "Match of the Day" vom Sams­tag­abend erst montags auf Abruf nutzen. Gene­rell sei die Sky-Q-Platt­form viel­sei­tiger als Sky Glass.

In Deutsch­land ist Sky Q seit einein­halb Jahren auch als reines Strea­ming-Produkt zu bekommen. Aller­dings kommt hierfür die Sky-Q-IPTV-Box und kein komplett eigen­stän­diger Fern­seher zum Einsatz. Nutzer warten nach wie vor auf eine von Sky längst verspro­chene Verbes­serung für die Strea­ming-Box.