Sky Glass: Bezahl-Sender bietet eigenen Smart-TV an

In Groß­bri­tan­nien bringt Sky mit dem "Sky Glass" ein eigenes Smart-TV auf den Markt. Der Markt­start in Deutsch­land ist für Ende 2022 geplant.

Wer Sky abon­niert hat, braucht bisher ein Zusatz­gerät zum Empfang, etwa eine Set-Top-Box, einen Stick oder zumin­dest ein CI+-Modul. In Groß­bri­tan­nien bringt der Pay-TV-Sender jetzt ein eigenes Smart-TV auf den Markt: Im "Sky Glass", so der Name des Geräts, sind alle Voraus­set­zungen zum Empfang des Pay-TV-Senders bereits an Bord.

Zugang via Internet

Tech­nisch bietet der "Sky Glass" den Zugang zum Angebot von Sky aller­dings nur inter­net­basiert. Der Fern­seher kommu­niziert per WLAN mit dem Router. Wer Sky über andere Verbrei­tungs­wege schauen will, braucht wie bisher zusätz­liche Hard­ware. Eigenes TV von Sky

Foto: Sky UK Das SmartTV soll es in fünf Farben und drei Bild­schirm­größen geben. Das Gerät ermög­licht Ultra HD (4K), sechs einge­baute Laut­spre­cher sorgen für den Dolby-Atmos-Mehr­kanalton. Zudem soll es per Sprach­steue­rung ("Hallo, Sky") bedienbar sein.

Ab Ende 2022 auch in Deutsch­land

Das Rollout des neuen TVs, das laut Sky Group Chief Execu­tive Dana Strong das "smar­teste TV auf dem Markt" sein werde, beginnt am 18. Oktober 2021. Sky Glass steht dann in Groß­bri­tan­nien zum Kauf und zur Miete bereit. Für Deutsch­land und Öster­reich ist der Start erst für Ende 2022 geplant, das Produkt wird von Sky Deutsch­land aber bereits jetzt beworben.

In Groß­bri­tan­nien werden die drei Modelle für umge­rechnet zwischen 750 und 1200 Euro ange­boten, die Preise für Deutsch­land und Öster­reich stehen laut Sky noch nicht fest.

