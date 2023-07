Sky: Mehr Bundesliga und Testspiele kostenlos

Sky will die Fußball-Bericht­erstat­tung ausbauen. Vor allem soll es mehr Sendungen rund ums Leder zwischen den Spiel­tagen geben. Außerdem will Sky Test­spiele kostenlos streamen.

Der Pay-TV-Sender Sky will seine Bericht­erstat­tung über die Fußball-Bundes­liga zwischen den Spiel­tagen ausbauen. "Wir möchten auch gerne unter der Woche mehr über die Bundes­liga berichten", sagte Sport­chef Charly Classen der Deut­schen Presse-Agentur (dpa). Dafür sei aller­dings die Hilfe der Clubs notwendig. "Es wäre schön, wenn es da mehr Offen­heit und Flexi­bilität gäbe", sagte er und berich­tete über die bishe­rigen Erfah­rungen: "Die Tür geht langsam auf." Sky will mehr über die Bundesliga berichten

Screenshot: teltarif.de, Quelle: sky.de Bereits sein Vorgänger Roman Steuer hatte für mehr Inter­views und Hinter­grund­berichte während der Woche plädiert und die Konkur­renz durch das Club-eigene TV einiger Fußball-Bundes­ligisten beklagt. Claasen sieht bei mehr Berichten bei Sky auch Vorteile für die Vereine. "Ich würde mir wünschen, dass alle etwas mehr Mut hätten", sagte der Sport­chef: "Dann könnten wir den Sport noch besser trans­por­tieren." Sky über­trägt auch in der kommenden Saison die meisten Bundes­liga-Partien live.

Sky zeigt rund 30 Test­spiele

Zuvor gibt es bei Sky Test­spiele der Clubs zu sehen: Rund 30 Partien will der Sender ab dem heutigen 11. Juli live über­tragen, den Groß­teil auf dem 24-Stunden-Sport­nach­rich­ten­sender Sky Sport News, in der Sky-Sport-App sowie einige Spiele zusätz­lich im frei empfang­baren Stream auf skysport.de. Den Auftakt machen der FC Schalke 04, Eintracht Frank­furt und Borussia Dort­mund, ehe ein Blitz­tur­nier mit dem 1. FC Köln und Hannover 96 ansteht.

Darüber hinaus dürfen sich insbe­son­dere Fans des engli­schen Fußballs auf viele Test­spiele zwischen Premier League Clubs freuen, unter anderem trifft der FC Chelsea auf Newcastle United und den FC Fulham - alles zu sehen auf dem Channel Sky Sport Premier League.

Als beson­dere High­lights während des großen Test­spiel­som­mers auf Sky seien die Partien des deut­schen Meis­ters FC Bayern gegen den engli­schen Meister Manchester City sowie gegen den FC Liver­pool ebenso hervor­zuheben wie die Test­spiele von Borussia Dort­mund gegen den FC Chelsea und Manchester United. Darüber hinaus trifft der BVB auf Sebas­tian Hallers Ex-Verein Ajax Amsterdam.

Diese Spiele gibt es im kosten­losen Stream

Folgende Spiele will Sky unter anderem im kosten­losen Stream zeigen:

FC Schalke 04 - FC Kopen­hagen (11. Juli, 17.55 Uhr)

West­falia Rhynern - Borussia Dort­mund (12. Juli, 17.55 Uhr)

das Blitz­tur­nier mit 1. FC Köln, Hannover 96 und Gornik Zabrze in St. Johann/Tirol (16. Juli, ab 13.55 Uhr)

FC Schalke 04 - Twente Enschede (22. Juli, 13.25 Uhr)

Rot-Weiß Erfurt - Borussia Dort­mund (22. Juli, 16.25 Uhr)

Greu­ther Fürth - FC Liver­pool (24. Juli, 12.55 Uhr)

Eintracht Frank­furt - Nottingham Forest (5. August, 15.25 Uhr)

Borussia Dort­mund - Ajax Amsterdam (6. August, 16.55 Uhr)

App von Sportdeutschland.tv neu im Smart-TV

Die Inhalte der Sport­deutsch­land.TV-App kann man unter­dessen nach dem mobilen Start jetzt auch auf Smart-TVs sehen. Die neue Smart TV-App sei auf allen rele­vanten Geräten und Betriebs­system verfügbar, hieß es. Dazu sollen alle Android-TV-Devices wie Fern­seher und Chro­mecast, Samsung-Geräte und der Fire-TV-Stick gehören. Die mobile App von Sport­deutsch­land.TV ist bereits seit dem vergan­genen Jahr verfügbar.

Björn Bein­hauer, CEO DOSB New Media, kommen­tiert: "Wir freuen uns sehr, allen Nutze­rinnen und Nutzern von Sport­deutsch­land.TV mit unserer neuen Smart TV-App eine weitere Platt­form zu bieten, auf der sie ihre Sport­arten, Vereine und Turniere verfolgen können. Die neue App ist ein wich­tiger Baustein in unserem Port­folio und rundet die Marke Sport­deutsch­land.TV perfekt ab".

DAZN zeigt Frau­enfuß­ball-WM

DAZN zeigt nun eben­falls Bilder von der Frau­enfuß­ball-WM in Austra­lien. Wie der Strea­ming­dienst mitteilte, werden Zusam­men­fas­sungen von allen Spielen kurz nach Abpfiff gezeigt. Dazu hat das Unter­nehmen nach eigenen Angaben eine Subli­zenz von der Sport-Rechte-Agentur SportA von ARD und ZDF erworben.

Die öffent­lich-recht­lichen Sender über­tragen alle Spiele der WM vom 20. Juli bis 20. August in Austra­lien und Neusee­land live im Fern­sehen oder per Stream über Apps und die Media­theken.