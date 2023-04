Bundesliga: Sky zeigt Derby kostenlos im Live-Stream

Sky zeigt das Hamburger Stadt-Derby HSV gegen FC St. Pauli als einma­lige Aktion auch kostenlos in Live-Stream. Hierzu wird sogar eine eigene Repor­tage produ­ziert.

Hamburger Derby kostenlos auf YouTube

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt den Abon­nenten seines Bundes­liga-Pakets die Sams­tags-Spiele der 1. Fußball-Bundes­liga. Dazu kommen alle Begeg­nungen in "engli­schen Wochen" und alle Partien der 2. Liga live, als Einzel­spiel und - wenn mehrere Spiele parallel statt­finden - in der Konfe­renz. Jetzt hat das Unter­nehmen eine Aktion ange­kün­digt, dank derer eine Zweit­liga-Begeg­nung am 29. Spieltag sogar kostenlos gesehen werden kann.

Sky hat sich für die Gratis-Aktion nicht irgendein Spiel ausge­sucht. Am Freitag, den 21. April, empfängt der Hamburger SV im Volks­park­sta­dion seinen Stadt­rivalen, den FC St. Pauli. Anstoß ist um 18.30 Uhr. Über­tragen wird das Stadt-Derby bei Sky Sport Bundes­liga 2 und Sky Sport Top Event sowie im Rahmen der Konfe­renz auf Sky Sport Bundes­liga 1. Zusätz­lich wird das Spiel kostenlos und unver­schlüs­selt im YouTube-Kanal von Sky Sport gezeigt.

Sonder­sen­dung ab 18.15 Uhr

Für die Über­tra­gung auf YouTube wurde nach Sky-Angaben ein eigenes redak­tio­nelles Konzept mit zusätz­licher Kommen­tie­rung, eigenem Vor- und Nach­lauf sowie Inter­akti­ons­mög­lich­keiten mit der Commu­nity entwi­ckelt. Die Sonder­sen­dung beginnt um 18.15 Uhr und endet um 20.45 Uhr.

Sky-Kunden, die das Bundes­liga-Paket nicht abon­niert haben, können die Sendung in der für YouTube produ­zierten Version auf Sky Sport Bundes­liga 4 sehen. Dieser Kanal wird für die Dauer der Über­tra­gung vom Hamburger Stadt-Derby für alle Sky-Kunden frei­geschaltet. Dabei spielt es keine Rolle, welche Pakete der Nutzer gebucht hat.

Sky spricht von "einma­liger Aktion"

Charly Classen, Execu­tive Vice Presi­dent Sport bei Sky Deutsch­land: "Mit der einma­ligen Aktion machen wir das bedeu­tungs­volle Hamburger Derby mit all seinen Emotionen für jeden zugäng­lich. Wie schon mit Sky Next Gene­ration beweisen wir: Sky geht unkon­ven­tio­nelle und neue Wege, bietet für jeden Geschmack und für jede Ziel­gruppe ein außer­gewöhn­liches Live-Sport-Erlebnis, das die hohe Programm­qua­lität im Live-Sport unter­streicht. Und das wollen wir mit dieser beson­deren Produk­tion möglichst vielen strea­min­gaf­finen Fußball­fans in Deutsch­land zeigen."

Florian Schmidt-Sommer­feldt wird das Spiel für die Zuschauer auf YouTube gemeinsam mit Schieds­richter-Influ­encer Pascal ("Qualle") Martin live aus dem Stadion kommen­tieren, unter­stützt von Sky Experte Torsten Mattuschka. Die Repor­tage für die Zuschauer auf den regu­lären Empfangs­wegen von Sky über­nimmt Martin Groß. An der Seite begleitet der ehema­lige Stürmer des Hamburger SV Pierre-Michel Lasogga das Spiel als Co-Kommen­tator.

