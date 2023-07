Ungarn GP: Sky zeigt Formel 1 kostenlos im Live-Stream

Der Pay-TV-Veran­stalter Sky hält die Über­tra­gungs­rechte für die Formel-1-Rennen. Aller­dings darf Sky die Motor­sport-Sendungen nicht ausschließ­lich im Pay-TV zeigen. Noch im vergan­genen Jahr zeigte RTL vier Formel-1-Rennen im Free-TV. In diesem Jahr wollte der in Köln ansäs­sige Privat­sender keine Subli­zenz für die Formel-1-Über­tra­gungen mehr erwerben. Sky fand auch keinen anderen Free-TV-Partner, sodass sich das Unter­nehmen nun selbst um die frei empfang­baren Sendungen kümmern muss. Sky zeigt Formel 1 kostenlos

Foto: Sky Deutschland Am kommenden Sonntag findet der Formel 1 Qatar Airways Grand Prix in Ungarn statt. Wie Sky jetzt ange­kün­digt hat, zeigt der Sender das Rennen nicht nur auf seinem Pay-TV-Kanal Sky Sport F1, sondern auch im kosten­losen Live-Stream. Dieser kann beispiels­weise über den YouTube-Kanal von Sky Sport genutzt werden, der neben mobilen Endge­räten auch auf dem Smart-TV zur Verfü­gung steht.

Zusätz­lich zu YouTube will Sky die Formel 1 am kommenden Wochen­ende auch in der Sky-Sport-App und auf der Webseite von Sky Sport kostenlos streamen. Bereits Anfang Juni war beim Grand Prix von Spanien erst­mals eine Sky-Sport-Über­tra­gung frei empfangbar im Live-Stream ausge­strahlt worden. Die eben­falls geplante Gratis-Über­tra­gung des Formel-1-Rennens in der Emilia-Romagna musste ausfallen. Das Rennen fiel dem Unwetter in Italien zum Opfer.

Sky will für Formel 1 werben

Charly Classen, Sport­chef Sky Deutsch­land, erklärte zur Über­tra­gung auf YouTube, im Web und in der Sky Sport App: "Das erste Formel-1-Rennen auf unserem Sky Sport YouTube Kanal bestärkt uns in dem Vorhaben, insbe­son­dere die wach­sende Anzahl junger Fans dort anzu­spre­chen, wo sie Spor­tin­halte erleben will. Die Begeis­terung, mit der wir bei Sky Sport die Formel 1 über­tragen, wollen wir auch am Hunga­roring mit den Fans teilen."

Wer Sky Q oder den Strea­ming­dienst WOW abon­niert hat, kann mit "Sky Next Gene­ration" am kommenden Sonntag auch erst­mals eine Formel 1 Live-Über­tra­gung speziell für Kinder sehen. Zudem werden alle Live-Über­tra­gungen der Formel 1, Formel 2 und Formel 3 aus Ungarn auch im Programm Sky Sport UHD gezeigt, sodass sie in UHD/HDR empfangen werden können.

In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, welche Verbes­serung der Sky-Strea­ming­dienst WOW für die Nutzung am Computer einge­führt hat.