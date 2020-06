Formel 1: Ab 2021 exklusiv bei Sky & 24h-Motorsport-Sender

Formel 1: RTL steigt aus, Sky Deutsch­land ist drin. Der Sender hat sich die Exklu­siv­rechte an der Königs­klasse des Renn­sports gesi­chert.

Bild: picture alliance/Fabian Sommer/dpa Heute Morgen berich­teten wir über den Ausstieg von RTL aus der Formel 1. Wenn die aktu­elle Saison beendet ist, wird auch für den Privat­sender Schluss sein mit der Über­tra­gung der Renn­sport-Ereig­nisse der Königs­klasse. Die Frage war, ob die Formel 1 nun nochmal im Free-TV zu sehen sein wird.

Jetzt gibt es weitere Neuig­keiten: Sky Deutsch­land sichert sich erneut die Exklu­siv­rechte an der Formel 1 und kündigt Deutsch­lands ersten 24-Stunden Formel-1-Sender an.

Sky über­trägt ab 2021 die Formel 1 exklusiv

Bild: picture alliance/Fabian Sommer/dpa RTL wird seine Free-TV-Über­tra­gung der Formel 1 noch bis zum Ende der aktu­ellen Saison fort­führen. Ab der kommenden Saison 2021 wird Formel 1 dann nur noch bei Sky Deutsch­land zu sehen sein. Der Pay-TV-Sender hat sich erneut die Über­tra­gungs­rechte gesi­chert und wird alle Formel-1-Wochen­enden live über­tragen. Die Rennen und die meisten Quali­fy­ings sollen in Ultra HD verfügbar sein. 30 Live-Stunden an den Renn­wo­chen­enden werden verspro­chen.

Auch Nicht-Zahler sollen in den Genuss von Formel 1 kommen. Pro Saison sollen vier ausge­wählte Rennen im "kosten­freien" TV sowie eine halb­stün­dige High­light-Show nach jedem Rennen auf Sky Sport News HD über­tragen werden.

"Sky Sport F1" soll der erste 24-Stunden-Motor­sport-Sender werden. Nicht nur die Formel 1 wird Thema sein, sondern auch die Serien Formel 2, Formel 3 und der Porsche Super Cup. Im Zuge dessen sollen auch mehr Social-Media-Inhalte verbreitet werden.

In den Motor­sport-Genuss kommen Sky-Kunden mit Sky Sport Paket und können auch per Sky Go die Rennen verfolgen. Wer keine lange Vertrags­bin­dung möchte, kann die Rennen über den flexi­blen Strea­ming-Service Sky Ticket anschauen.

