Sky Extra: Neues Treueprogramm gestartet

Sky launcht ein neues Treueprogramm für Langzeit-Abonnenten Der Pay-TV-Sender Sky hat ein neues Treue­programm gestartet, um Kunden lang­fristig an ein Abo zu binden. In Zukunft werden Abon­nenten mit exklu­siven Leis­tungen belohnt, abhängig davon, wie lange sie schon Sky-Dienste abon­niert haben. Im Oktober 2018 star­tete eine Pilot­phase in Deutsch­land, in der bereits ein kleiner Kunden­stamm an Sky Extra teil­nahm.

Vorläu­figer Höhe­punkt war eine Reise zum Cham­pions League Finale nach Madrid nebst promi­nenter Stadt­führung durch Ex-Fußballer und Sky-Experte Chris­toph Metzelder. Weiteres Exklusiv-Goodie für Abon­nenten: Das große Fan-Spek­takel rund um das Finale von "Game of Thrones". Mehr als 200 Fans der Kult­serie konnten in der Berliner "Kultur­brauerei" auf einer Groß­lein­wand verfolgen, wer den "Eisernen Thron" besteigt. Ab sofort ist das Programm für alle Sky Abon­nenten in Deutsch­land verfügbar.

Einfa­ches Prinzip

"Unser klares Ziel mit Extra ist es, unseren Kunden auf beson­dere Art und Weise 'Danke' zu sagen", sagt Marcello Maggioni, Chief Commer­cial Officer Sky Deutsch­land. "Ob glühender Fußballfan, einge­fleischter Serien-Anhänger oder Produkt-Lieb­haber - alle sollen mit Extra die Möglich­keit erhalten, Sky in seiner Viel­falt hautnah zu erleben."

Extra funk­tioniert nach einem einfa­chen Prinzip: Je länger ein Kunde dem Enter­tain­ment-Unter­nehmen treu ist, desto mehr exklu­sive Vorteile erwarten ihn. Jeder Sky-Abon­nent ist auto­matisch Teil von Extra und muss sich ledig­lich einmal aktiv für das Programm anmelden. Die Teil­nahme ist komplett kosten­frei.

Extra ist in unter­schied­liche Stufen unter­teilt, die sich nach der jewei­ligen Vertrags­länge der Kunden richten: von Bronze (0 bis 2 Jahre), über Silber (3 bis 5 Jahre) und Gold (6 bis 9 Jahre) bis hin zu Platin (10+ Jahre).

Mit "Extra" hat Sky einmal wieder einen Dienst einge­führt, der zuvor bereits im Ausland erprobt wurde: In Groß­britan­nien gibt es das Pendant "Sky VIP" seit 2017. Auch in Italien gibt es ein ähnli­ches Programm. Inzwi­schen nehmen mehrere Millionen Abon­nenten daran teil.

Nun ist span­nend, ob und wann Sky auch sein neues hybrides Strea­ming-Angebot Sky X nach Deutsch­land bringt.

