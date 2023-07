Sportstreamer Dyn startet auch bei Sky

Neben anderen Unter­nehmen hat nun auch Sky Deutsch­land eine lang­fris­tige Part­ner­schaft mit Dyn, der neuen Strea­ming-Platt­form für Live-Sport aus dem Hause Axel Springer, verein­bart.

Unter anderem Hand­ball und Basket­ball

Dyn will im August 2023 an den Start gehen und besitzt unter anderem Rechte an allen Spielen der Liqui Moly Hand­ball-Bundes­liga und der easyCredit Basket­ball Bundes­liga, der Volley­ball Bundes­liga sowie weiteren Wett­bewerben und Sport­arten. Die Dyn-App soll zum Start der neuen Hand­ball-Saison auf der Sky-Q-Platt­form verfügbar sein.

Offi­ziell eröffnet wird die 57. Saison am Mitt­woch, 23. August 2023. Beim Pixum Super Cup spielen Meister THW Kiel und Pokal­sieger Rhein-Neckar Löwen im Düssel­dorfer PSD Bank Dome um den ersten Titel der Saison. Der Pixum Super Cup ist das erste Lives­piel, das Fans auf der neuen Strea­ming­platt­form Dyn sehen können. Dyn soll im August 2023 starten

Bild: Dyn Mit der Appli­kation bündelt Sky laut eigenen Angaben noch mehr hoch­wer­tige Inhalte bequem unter einem Dach und baut Sky Q als Aggre­gati­ons­platt­form weiter aus. Bereits jetzt hat Sky bestehende Part­ner­schaften mit Strea­ming­anbie­tern wie Netflix, Disney+, DAZN, Prime Video oder Para­mount+.

Zum Start mit Sonder­preis

Zum Start der Dyn-App will der Pay-TV-Sender seinen Kunden ein beson­ders attrak­tives Angebot mit einem exklu­siven Preis­vor­teil bieten. Details zum Angebot und Buchungs­mög­lich­keiten würden jedoch erst recht­zeitig vor dem Saison­start bekannt gegeben.

"Durch die Part­ner­schaft mit Dyn setzen wir konse­quent unseren Weg fort, den besten Content auf einer Platt­form zu vereinen", kommen­tiert Evelyn Roth­blum, Execu­tive Vice Presi­dent Adver­tising, Part­ner­ships & Distri­bution bei Sky Deutsch­land und Sky Italia, das Abkommen. "Durch die Part­ner­schaft mit Dyn setzen wir konse­quent unseren Weg fort, den besten Content auf einer Platt­form zu vereinen. Dabei bieten wir den Kunden ein unver­gleich­lich attrak­tives Angebot für Dyn, so dass sie künftig Welt­klasse-Hand­ball, Basket­ball und vieles mehr auf Sky Q genießen können."

"Es freut uns, dass auch Sky-Kunden künftig denkbar einfach den mitrei­ßenden Live-Sport der Part­ner­ligen von Dyn genießen können", sagt Dyn-COO Marcel Wontorra. "Mit der größten deut­schen Platt­form für Enter­tain­ment- und Sport-Inhalte gewinnen wir einen wich­tigen Partner, um möglichst viele sport­begeis­terte Menschen zu errei­chen."

Inhalte von Dyn werden auch im Free-TV zu sehen sein.