Die UEFA Champions League live bei Sky und DAZN

Nach der Auslo­sung der UEFA Cham­pions League in Monaco dürfen sich die deut­schen Vereine und alle Fußball­fans bereits in der Grup­penphase auf zahl­reiche große euro­päische Fußball­abende freuen. Wer möglichst viel live sehen möchte, muss jedoch zwei Abos abschließen - mit Sky und DAZN.

Sky-Kunden und Nutzer von Sky Ticket erleben das Beste der Königs­klasse auch in dieser Saison. Im Rahmen der Original Sky-Konfe­renz will der Pay-TV-Sender alle Spiele und Tore des Wett­bewerbs live über­tragen, darüber hinaus die meisten Einzel­spiele der deut­schen Vereine im Verlauf des Wett­bewerbs.

An jedem Abend ein Top-Spiel live bei Sky

Auslosung bei der UEFA Champions League. Während der Grup­penphase will Sky an jedem Abend ein ausge­wähltes Topspiel eines deut­schen Vereins live zeigen, darunter unter anderem fünf Grup­penspiele des FC Bayern München sowie vier von Borussia Dort­mund. Zum Auftakt am 17. und 18. September über­trägt Sky die Partien des FC Bayern München und von Borussia Dort­mund live und exklusiv. Gleich am ersten Spieltag erwartet den BVB das Traumlos FC Barce­lona rund um Welt­star Lionel Messi.

Weitere Höhe­punkte der Grup­penphase sind die Begeg­nungen Juventus Turin – Bayer Lever­kusen am 2. Spieltag, Inter Mailand – Borussia Dort­mund am 3. Spieltag, Zenit St. Peters­burg - RB Leipzig am 4. Spieltag, FC Barce­lona – Borussia Dort­mund am 5. Spieltag und Bayern München – Tottenham Hotspur am letzten Grup­penspieltag.

DAZN zeigt mehr als 100 Spiele der UEFA Cham­pions League live

Einen großen Teil der Partien können Fußball-Fans in Deutsch­land auch live beim Streamer DAZN verfolgen. Unter anderem das Topspiel zwischen den Tottenham Hotspur und dem FC Bayern München am 1. Oktober oder die beiden Partien von Borussia Dort­mund gegen Inter Mailand und gegen Slavia Prag am 5. November bzw. 10. Dezember.

Insge­samt zeigt DAZN 12 Einzel­partien mit deut­scher Betei­ligung in der Grup­penphase live und exklusiv in voller Länge. Neben den bereits erwähnten Partien des FC Bayern München und von Borussia Dort­mund werden fünf Grup­penspiele von Bayer 04 Lever­kusen und vier Grup­penspiele von RB Leipzig nur auf DAZN live in voller Länge über­tragen. Dazu zeigt DAZN alle anderen Kracher der inter­natio­nalen Top-Mann­schaften – zum Beispiel jeweils am 1. und 5. Spieltag die Duelle des Titel­vertei­digers FC Liver­pool mit Trainer Jürgen Klopp gegen den SSC Neapel oder die span­nungs­gela­denen Partien zwischen Real Madrid und Paris Saint-Germain.

DAZN hatte für die Diens­tags­spiele am zweiten, vierten und sechsten Spieltag das Erst­wahl­recht und zeigt auch in dieser Saison mit insge­samt 110 von 138 Spielen der UEFA Cham­pions League einen Groß­teil der Begeg­nungen live und in voller Länge, davon alleine in der Grup­penphase 14 von 16 Spielen pro Spieltag exklusiv.

Free-TV-Zuschauer gucken auch in dieser Saison in die Röhre und bekommen ledig­lich High­light-Videos der Spiele zu sehen. Wer sie live erleben möchte, muss entweder Sky oder DAZN abon­nieren.

