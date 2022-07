Für alle Sky-Kunden: DAZN günstiger zum Bundesliga-Start

Pünkt­lich zum Bundes­liga-Start gibt es für bestehende und neue Sky-Kunden ein weiteres Sonder­angebot, wenn sie Bundes­liga komplett sehen wollen. Wer DAZN hinzu­bucht um alle Bundes­liga­spiele zu sehen, kann sparen. So günstig wie früher, als Sky die komplette Bundes­liga über­tragen hatte, wird es aber nicht mehr..

So mancher Fußballfan war enttäuscht, seit zwei Abos nötig sind, um alle Spiele der 1. und 2. Fußball-Bundes­liga live zu sehen. Kleiner Wermuts­tropfen: Sky und DAZN haben vor kurzem ein gemein­sames Angebot gestartet, mit dem die Bundes­liga wieder in einem einzigen Abo zu bekommen ist. Das Paket beinhaltet Sky Sport Bundes­liga und das DAZN-Komplett­angebot. Dieses ist aber nur an Neukunden gerichtet.

DAZN für Sky-Kunden güns­tiger

Zum Bundesliga-Auftakt DAZN günstiger für Sky-Kunden

Logo: DFL, Foto: Image licensed by Ingram Image, Montage: teltarif.de Pünkt­lich zum Saison­beginn gibt es nun ein weiteres Bonbon: Sky Deutsch­land bietet all seinen Kunden das DAZN-Jahres­abon­nement zum Sonder­preis von 19,99 Euro statt 24,99 Euro bei einer Lauf­zeit von zwölf Monaten an. Damit sparen die Fans jähr­lich 120 Euro gegen­über dem monat­lich flexi­blen DAZN-Preis von 29,99 Euro. Das Angebot ist ab sofort buchbar und zeit­lich befristet bis zum 30. September.

Kunden, die DAZN über Sky buchen, können entweder die DAZN-App nutzen, die auf fast allen vernetzten Geräten wie Sky Q, Smart-TVs, Smart­phones oder Tablets verfügbar ist, oder High­lights auch auf den beiden linearen DAZN-TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2 schauen. Diese sind auf allen Sky-Recei­vern und perspek­tivisch auch auf dem eigenen Smart-TV Sky Glass verfügbar.

Neukunden-Angebot: 38,99 Euro pro Monat für Sky Bundes­liga und DAZN

Das vergüns­tigte Angebot für bestehende Kunden wird bereits seit letzter Woche ergänzt durch das erwähnte Kombi-Angebot für Neukunden: Demnach können Fußball­fans das Sky-Bundes­liga-Paket in Kombi­nation mit dem DAZN-Jahresabo zu einem redu­zierten Sonder­preis buchen. Das Kombi-Angebot wird für eine Lauf­zeit von jeweils 12 Monaten zum Preis von monat­lich 38,99 Euro ange­boten. Die Ersparnis bis zu 156 Euro ergibt sich laut Sky-Angaben aus dem rabat­tierten Sky-Jahres­abon­nements­preis (240 Euro) im Vergleich zum Stan­dard-Jahres­abon­nements­preis (324 Euro) sowie aus dem rabat­tierten DAZN-Jahres­abon­nements­preis (227,88 Euro) im Vergleich zum regu­lären DAZN-Jahresabo (299,88 Euro). Dieses Kombi-Angebot ist eben­falls zeit­lich befristet bis zum 30. September 2022 buchbar.

Einen Haken haben alle Kombis dennoch, denn so günstig wie zu Zeiten, als Sky alle Spiele selbst über­tragen hat, sind auch die neuen Kombi-Ange­bote nicht.

Auch Telekom-Kunden können bei der Bundes­liga sparen