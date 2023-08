Sky und DAZN: Bundesliga im Paket zum Sonderpreis

Sky bietet sein eigenes Bundes­liga-Paket im Rahmen einer Aktion in Kombi­nation mit DAZN an. Nach dem ersten Jahr droht aber eine dras­tische Preis­erhö­hung.

Am kommenden Wochen­ende findet die erste Runde im DFB-Pokal 2023/24 statt. Nur eine Woche später startet die 1. Fußball-Bundes­liga in die neue Spiel­zeit, nachdem der Spiel­betrieb in der 2. und 3. Liga längst wieder läuft. Sky hat nun eine Aktion gestartet, mit der die Kombi­nation aus dem Bundes­liga-Paket des Pay-TV-Senders und der DAZN-Unli­mited-Option des Strea­ming-Dienstes zum Sonder­preis erhält­lich ist.

Im Jahres-Abon­nement kosten beide TV- bzw. Strea­ming-Zugänge zusammen monat­lich 49,99 Euro. Damit sichern sich Fußball-Fans den Zugriff auf alle Über­tra­gungen aus der 1. und 2. Bundes­liga. Über DAZN sind darüber hinaus fast alle Begeg­nungen der UEFA Cham­pions League zu empfangen. Nicht im Bouquet enthalten ist der Zugang zu Sky Sport. Damit fehlen beispiels­weise die Über­tra­gungen von DFB-Pokal und der engli­schen Premier League.

Ab dem zweiten Jahr wird es richtig teuer

Sky und DAZN im Paket

Foto: Sky Sky weist darauf hin, dass der Monats­preis von 49,99 Euro für Sky Bundes­liga und DAZN Unli­mited nur für die Dauer der einjäh­rigen Mindest­ver­trags­lauf­zeit gilt. Danach erhöhen sich die Gebühren auf teure 80,49 Euro, wobei Kunden den Vertrag nach dem ersten Jahr jeder­zeit mit einmo­natiger Frist kündigen können.

Sky-Bestands­kunden haben die Möglich­keit, DAZN Unli­mited zum Monats­preis von 24,99 Euro zu ihrem Abon­nement hinzu­zubu­chen - eben­falls mit einjäh­riger Mindest­lauf­zeit. Das entspricht einem Preis­vor­teil von monat­lich 5 Euro gegen­über einem Zwölf-Monats-Abon­nement für DAZN Unli­mited direkt beim Strea­ming­dienst.

Telekom: Mehr drin für weniger Geld

Die Telekom bietet noch bis zum 28. September ihre MegaSport-Option an. Diese kostet im ersten Jahr monat­lich 39 Euro und danach 48 Euro. Inklu­sive sind WOW Live-Sport von Sky (hier sind neben der Bundes­liga auch DFB-Pokal und Premier League enthalten), DAZN (inklu­sive Bundes­liga und Cham­pions League) und MagentaSport.

Unter dem Strich ist die MegaSport-Option von der Telekom der bessere Deal. Sie kann aller­dings nur "zu vielen MagentaTV-Tarifen" hinzu­gebucht werden. Sprich: Ohne MagentaTV-Zugang, der mindes­tens weitere 10 Euro pro Monat kostet, kann auch MegaSport nicht gebucht werden.

In einem Ratgeber haben wir darüber berichtet, was Fußball-Fans ausgeben müssen, wenn sie wirk­lich "alle Spiele" live im TV oder Strea­ming sehen möchten.