Verkauft Sky bald auch Festnetz-Telefon und Internet?

Bild: Sky, Screenshot: Björn König Bislang stand die Marke Sky für Premium-Pay-TV, doch diese Zeiten neigen sich unver­meid­lich dem Ende zu. Die Gründe sind viel­fältig: Immer mehr Wett­bewerb durch Strea­ming-Dienste und Kampf um lukra­tive Sport­rechte setzen dem Unter­nehmen stark zu, hinzu kommt der ohnehin mangelnde Appetit deut­scher Zuschauer auf Bezahl­fern­sehen. Nicht ohne Grund waren in den vergan­genen Monaten somit Speku­lationen über einen Verkauf von Sky Deutsch­land durch seinen US-Mutter­kon­zern Comcast zu vernehmen.

Doch ein Verkauf gestaltet sich offen­kundig mangels zahlungs­wil­liger Inter­essenten schwierig. Wenig reiz­voll erscheint die Option, in Unter­föh­ring unter Milli­arden­ver­lusten das Licht auszu­schalten. Es bleibt aber noch eine weitere Möglich­keit: Nämlich das Geschäfts­modell zu ändern.

Besin­nung auf Kern­geschäft

In Großbritannien bietet Sky bereits Breitbandanschlüsse an

Bild: Sky, Screenshot: Björn König Comcast ist nicht in erster Linie ein Medi­enkon­zern, sondern ein Tele­kom­muni­kati­ons­unter­nehmen. Seine Wurzeln liegen vor allem im Geschäft mit Kabel­anschlüssen der Marke Xfinity auf dem ameri­kani­schen Heimat­markt. Das Medi­enge­schäft ist zumin­dest inner­halb der USA eher Mittel zum Zweck, um die eigenen Netze auszu­lasten. So wie AT&T es seiner­zeit mit WarnerMedia versuchte, setzt Comcast dabei auf Inhalte von NBCUniversal.

Klar ist, dass Comcast sehr genau versteht, wie sich in eben diesem Kern­geschäft Tele­kom­muni­kation Geld verdienen lässt. Und auch deshalb spielt die Vermark­tung von Tele­kom­muni­kati­ons­ange­boten zum Beispiel bei Sky UK eben­falls eine Rolle, selbst wenn diese im Vergleich zum Volumen im Heimart­markt USA weitaus weniger rele­vant scheint. Es ist aller­dings gut möglich, dass sich dies ändert.

Wird Sky zum Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern?

Breit­band und Mobil­funk gewinnen für Comcast in Europa zuneh­mend an Bedeu­tung. Nahe­lie­gend ist somit ein Para­dig­men­wechsel: Sky wird vom Pay-TV-Anbieter zum inte­grierten Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern. Inhalte gibt es dann nicht mehr im Fern­sehen, sondern nur noch als OTT-Addon, um Kunden für die eigenen Breit­band­dienste zu gewinnen. Damit würde Comcast zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Einer­seits ist Tele­kom­muni­kation lang­fristig lukra­tiver als Pay-TV, ande­rer­seits könnte man sich des kost­spie­ligen Segments Fern­sehen entle­digen.

Umso inter­essanter wäre ein solcher Umbau auch gerade deshalb, weil Comcast in den euro­päi­schen Sky-Märkten bereits über eine aktive OTT-Platt­form verfügt. Die Inves­titionen eines solchen Umbaus wären also über­schaubar. Der Haken ist jedoch Deutsch­land, denn hier­zulande verfügt Sky de facto über keine eigene Breit­band-Infra­struktur. Diese Leis­tungen müsste man also an anderer Stelle zukaufen, was wiederum Gewinn­margen beschränkt.

Comcast: Sky rückt näher an Tele­kom­muni­kati­ons­geschäft