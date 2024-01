Comcast: Ist der Verkauf von Sky Deutschland vom Tisch?

Lange gab es Speku­lationen, dass der US-Konzern Comcast sich wieder von der deut­schen Pay-TV-Platt­form Sky trennen könnte. Noch im Sommer 2023 hieß es, der Mutter­kon­zern von Comcast wolle das Deutsch­land-Geschäft wieder loswerden. Und weil es für das Gesamt­paket keinen geeig­neten und inter­essierten Abnehmer gab, sollte Sky laut Gerüchten sogar in Einzel­teile zerlegt werden - und die Geschäfts­felder Strea­ming, lineares TV und sogar die einzelnen Pakete wären separat verkauft worden.

Umsatz bei Comcast steigt

Sky bleibt wohl doch in den Händen von Comcast - vorerst

Foto: dpa Nach aktu­ellen Entwick­lungen könnte diese Vari­ante nun jedoch vom Tisch sein, und sogar der ganze Verkauf. So deuteten laut dem Magazin "Digital Fern­sehen" neueste Entwick­lungen bei Comcast darauf hin, dass der Pay-TV-Anbieter vorerst die Kurve gekriegt haben könnte. Neben der Senkung von Produk­tions­kosten kam zum einen kurz vor Weih­nachten die Koope­ration mit RTL zustande, durch die Sky Inhalte an den Kölner Sender verkauft und dadurch neue Einnahmen gene­riert. Zum anderen weise Comcast eine "exzel­lente opera­tive und finan­ziellen Leis­tung" zum Ende des vierten Quar­tals 2023 vor. So stieg der Umsatz stieg um 2,3 Prozent und über­traf damit die Schät­zungen.

Comcast-CEO Dana Strong hatte bereits zuvor Verkaufs-Speku­lationen bei Sky Deutsch­land einen Riegel vorge­schoben. Zufrieden wird das US-Unter­nehmen dennoch nicht mit seiner deut­schen Tochter sein, denn man hatte den deut­schen Pay-TV-Markt, der zumin­dest in Deutsch­land ein Milli­arden­grab ist, vollig falsch einge­schätzt.

Ist Fußball das Züng­lein an der Waage?

Bran­chen­kenner schätzen, dass der Verkauf nur auf Zeit abge­wendet sein könnte. Züng­lein an der Waage dürfte vor allem die für Sky fast schon exis­ten­tiell wich­tige Rech­tever­gabe der Fußball-Bundes­liga für die Jahre 2025 bis 2029 sein. Sollte die Pay-TV-Platt­form hier selbst als lang­jäh­riger Partner der DFL leer ausgehen, wäre dies eine Kata­strophe.

Auch wenn dieses Szenario eher unwahr­schein­lich erscheint: Über­raschungen gab es bei der Rech­tever­gabe in Vergan­gen­heit immer wieder. So zeigt neben dem Sport­streamer DAZN auch Apple Inter­esse an den begehrten Fußball-Rechten.