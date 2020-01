Runderneuertes Senderportfolio für Sky Cinema

Der Pay-TV-Sender Sky kündigt für 12. März ein rund­erneu­erten Sender­port­folio für Sky Cinema an, das laut Eigen­darstel­lung für "echtes Kino­feeling zuhause" sorgen soll und es Kunden noch einfa­cher machen soll, den passenden Film für jede Stim­mung zu finden.

Neue Filme bei "Sky Cinema Premieren"

Sky erneuert Sky Cinema Die neuesten Kino­filme feiern ihr TV-Debüt ab sofort auf "Sky Cinema Premieren" und einen Tag später auf "Sky Cinema Premieren +24". Die besten Filme laufen als "Film der Woche" jetzt immer frei­tags um 20:15 Uhr auf "Sky Cinema Premieren" und jeder­zeit auf Abruf. Zum Start der neuen Sender gibt es gleich am 12. März "Godzilla: King of the Mons­ters" als exklu­sive Premiere für alle Sky Cinema-Kunden.

Die besten Thriller und Horror­filme präsen­tiert der neue Sender "Sky Cinema Thriller", den es ab sofort gibt. Lieb­haber von All-Time-Favo­rites wie "The Sixth Sense" oder neuen Grusel­hits wie "Widows – Tödliche Witwen" werden hier laut Sky bestens bedient.

"Action pur!" lautet das Motto auf "Sky Cinema Action". Im März wartet der Sender mit exklu­siven Tophits wie "Alita: Battle Angel“" und "Escape Room", sowie mit Block­bustern von Ikonen wie Chuck Norris ("Delta Force") in ihren besten Prügel­rollen auf. "Sky Cinema Fun" wiederum startet mit Komö­dien wie "Der Vorname" und "Hancock" einen konzer­tierten Groß­angriff auf die Lach­muskeln.

"Sky Cinema Clas­sics" würdigt die größten Film­klas­siker wie "Vom Winde verweht" sowie kultige Western- und Aben­teuer­serien. Die besten Filme der letzten 25 Jahre finden Cine­asten zudem nun auf "Sky Cinema Best Of".

"Sky Cinema Family" wiederum liefert Unter­haltung für Fami­lien und Kinder, sowie Event­program­mierungen wie den "Mädels­abend" speziell für die weib­liche Ziel­gruppe. Auf dem bereits vergan­genen Oktober gestar­teten Sender "Sky Cinema Special" präsen­tiert Sky tägliche oder mehr­tägige Programm­specials zu einzelnen Stars, Film­reihen und Themen.

Aus für Sky Cinema +1 und Sky Cinema Emotion

"Mit unserem neuen Sky Cinema Sender­port­folio erleich­tern wir unseren Kunden den für sie passenden Film zu finden", sagt Michaela Taran­tino, Vice Presi­dent Cinema bei Sky Deutsch­land. "Die komplette Genre-Zuord­nung wurde verbes­sert und einem beliebten Genre wie ‚Thriller‘ geben wir durch den neuen Sender ‚Sky Cinema Thriller‘ den verdienten Raum. ‚Sky Cinema Premieren‘ ist das Zuhause der meisten neuen Kino­filme. Die Kunden können jetzt sogar schon ab Freitag mit unserer Top-Premiere der Woche ins Wochen­ende starten. Sky bleibt damit für Film­fans in Deutsch­land und Öster­reich auch in Zukunft die erste Adresse."

Die Sender "Sky Cinema Premieren", "Sky Cinema Premieren +24", "Sky Cinema Action", "Sky Cinema Family" und "Sky Cinema Best Of" sind alle­samt sowohl in SD als auch in HD verfügbar. "Sky Cinema Special" und "Sky Cinema Thriller" senden linear ausschließ­lich in HD. "Sky Cinema Fun" und "Sky Cinema Clas­sics" sind linear in SD verfügbar. Die Ausstrah­lung der Sender "Sky Cinema +1" und "Sky Cinema Emotion" endet dagegen am 11. März 2020.

