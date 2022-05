Sky will das wöchent­liche Bundes­liga-Topspiel ab der kommenden Saison mit Dolby Atmos über­tragen. MagentaTV will exklu­sive Einblicke bei Fußball-WM und -EM liefern

Sky will Bundesliga mit Dolby Atmos zeigen

Screenshot: teltarif.de, Quelle: sky.de Der Pay-TV-Sender Sky hat ange­kün­digt, die Tonqua­lität bei Über­tra­gungen von Spielen der Fußball-Bundes­liga zu verbes­sern. Ab der kommenden Saison, die nach der Sommer­pause beginnt, soll das jewei­lige Topspiel am Sams­tag­abend mit Dolby Atmos über­tragen werden. Sky sei der erste TV-Veran­stalter in Deutsch­land, der diese Technik bei Live-Sport-Über­tra­gungen anbietet. Das Tonsi­gnal wird im Zuge der Medi­enpro­duk­tion aller Spiele von der DFL ange­lie­fert.

Dolby Atmos werde bereits von einer Viel­zahl von Geräten unter­stützt. Dazu gehörten neben Fern­sehern auch Sound­bars, Sound­sys­teme, AV-Receiver, Smart­phones, Tablets und Note­books. Auch zahl­reiche Filme, Serien, Songs und Musikalben seien in Dolby Atmos verfügbar. Neben dem passenden Wieder­gabe­gerät werden auch ein Sky-Q-Receiver benö­tigt, um als Kunde des Pay-TV-Veran­stal­ters von der Sound-Verbes­serung zu profi­tieren. Künftig werde Dolby Atmos auch auf Sky Glass zur Verfü­gung stehen. Das Bundes­liga-Topspiel wird immer sams­tags ab 18.30 Uhr über­tragen. Sky verspricht sich von Dolby Atmos, die beson­dere Atmo­sphäre im Fußball­sta­dion besser zu den Zuschauern trans­por­tieren zu können. Eine weitere Ände­rung in der neuen Saison betrifft die 2. Fußball-Bundes­liga: Die Sams­tags­spiele werden wieder um 13 Uhr ange­pfiffen, sodass die Über­tra­gungs­zeiten nicht mehr - wie in der aktu­ellen Spiel­zeit - mit der Erst­liga-Anstoß­zeit um 15.30 Uhr kolli­dieren.

MagentaTV: Telekom und DFB verlän­gern Koope­ration vorzeitig

Die Deut­sche Telekom hat unter­dessen vorzeitig ihre Koope­ration mit dem Deut­schen Fußball-Bund verlän­gert. Der Bonner Konzern ist damit auch bei der Fußball-Welt­meis­ter­schaft 2022 und bei der Euro­pameis­ter­schaft 2024 Partner von DFB und Natio­nal­mann­schaft. Bei MagentaTV sollen dank dieser Zusam­men­arbeit neben der Über­tra­gung aller Spiele exklu­sive Einblicke in Trai­nings­lager und Base Camp der Natio­nalelf zu sehen sein.

MagentaTV über­trägt als einziger deut­scher TV-Veran­stalter alle Spiele beider Turniere live. Jeweils einige Begeg­nungen werden exklusiv im IPTV bzw. Strea­ming­dienst der Deut­schen Telekom zu sehen sein. Schon im vergan­genen Jahr hatte MagentaTV die um ein Jahr verscho­bene Fußball-Euro­pameis­ter­schaft über­tragen.

"Neben der Part­ner­schaft mit der Herren-Natio­nal­mann­schaft sind wir auch Medi­enpartner der 3. Liga und der Frauen-Bundes­liga. Beide Ligen sind fester Bestand­teil unserer lang­fristig ausge­legten Sport-Bewegt­bild­stra­tegie", so Michael Hags­pihl, Senior Vice Presi­dent Global Stra­tegic Projects and Marke­ting Part­nerships bei der Deut­schen Telekom. "Wir freuen uns auf viele weitere gemein­same Projekte und die bevor­ste­henden Fußball-High­lights."

Wie bereits berichtet, werden zahl­reiche Fußball-Länder­spiele auch in den kommenden Jahren von RTL über­tragen.