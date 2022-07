Sky & DAZN: Bundesliga wieder komplett über Sky sehen

In der kommenden Woche rollt der Ball wieder in der 2. Fußball-Bundes­liga. Ab Anfang August wird auch in der 1. Fußball-Bundes­liga wieder gespielt. Keine Ände­rungen gibt es bei den TV-Über­tra­gungs­rechten. Frei­tags und sonn­tags über­trägt DAZN die Erst­liga-Spiele. Sams­tags kommen die Sport­fans bei Sky auf ihre Kosten. Zudem über­trägt Sky alle Spiele der 2. Fußball-Bundes­liga.

Für die Fans ist die Auftei­lung der Über­tra­gungs­rechte auf zwei Anbieter seit Jahren ein Ärgernis. Wer alle Spiele live - als Einzel­spiel oder in der Konfe­renz - sehen möchte, benö­tigt gleich zwei Abon­nements. Jetzt starten Sky und DAZN ein gemein­sames Angebot, mit dem die Bundes­liga wieder in einem einzigen Abon­nement zu bekommen ist. Das Paket beinhaltet Sky Sport Bundes­liga und das DAZN-Komplett­angebot. Bundesliga-Komplettpaket von Sky und DAZN

Logo: DFL, Foto: Image licensed by Ingram Image, Montage: teltarif.de Einen Haken hat der Kombi-Tarif: So günstig wie zu Zeiten, als Sky alle Spiele selbst über­tragen hat, ist das Abon­nement nicht zu bekommen. Im Rahmen einer bis 30. September befris­teten Aktion für Neukunden ist die Kombi­nation aus Sky Bundes­liga und DAZN für 38,99 Euro monat­liche Grund­gebühr zu bekommen. Der Vertrag hat eine einjäh­rige Mindest­lauf­zeit. Sky wirbt mit einer Ersparnis von bis zu 156 Euro gegen­über der Einzel­buchung der beiden Dienste.

Das fehlt im Komplett­paket

Über DAZN können Inter­essenten neben der Bundes­liga unter anderem auch fast alle Spiele der UEFA Cham­pions League sehen. Dazu kommen Über­tra­gungen von zahl­rei­chen weiteren Sport­arten. Die Über­tra­gungen vom DFB-Pokal sind wiederum nicht Bestand­teil des Kombi-Pakets. Sky zeigt die Pokal­spiele nicht im Rahmen seines Bundes­liga-Pakets, sondern bei Sky Sport, wo auch andere Sport­arten wie die Formel 1, Tennis und Golf über­tragen werden.

Vorteil der DAZN-Buchung über Sky ist die Möglich­keit, neben den Strea­ming-Apps auch die linearen Programme DAZN 1 und DAZN 2 zu nutzen - wahl­weise über Satellit oder im Kabel­netz, je nach Empfangsweg, den der Zuschauer nutzt. Wie berichtet, kam es in der Vergan­gen­heit bei der Nutzung der DAZN-Apps immer wieder zu tech­nischen Problemen. Mit dem Empfang der linearen Programme können Zuschauer dem Strea­ming-Ärger aus dem Weg gehen.

Sky bezeichnet den Kombi-Tarif mit DAZN als "bestes Angebot im Markt für Premium Live-Fußball". Eine Alter­native gibt es von der Deut­schen Telekom, die die Sport-Ange­bote von Sky, DAZN und MagentaSport zur "MegaSport" Option bündelt. Hier ist von Sky neben der Bundes­liga auch das Sport-Paket enthalten. Der Telekom-Dienst ist aber deut­lich teurer als das Sky-Pendant. Zwar ist die MegaSport-Option im Rahmen einer bis Ende August befris­teten Option für monat­lich 39 Euro erhält­lich. Das gilt aber nur für die ersten zwölf Monate. Welche Kosten danach auf die Kunden zukommen, lesen Sie in unserer News zur MegaSport Option bei MagentatTV.