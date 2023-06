Kooperation: Tennis-Turnier in Wimbledon im Gratis-Stream

Im Rahmen einer Koope­ration mit Axel Springer zeigt Sky ausge­wählte Matches des Tennis-Grand Slam Turniers in Wimbledon im kosten­losen Live­stream. Die Spiele werden auf mehreren Platt­formen über­tragen.

In zwei Wochen beginnt das wohl pres­tige­träch­tigste Tennis­tur­nier der Welt, wenn zum mitt­ler­weile 136. Mal die Wimbledon Cham­pion­ships im Tennis ausge­tragen werden. Seit vielen Jahren über­trägt Sky Deutsch­land das Grand-Slam-Turnier im Londoner Stadt­teil live, seit 2011 als einziger Anbieter. Auch in diesem Jahr will Sky Sport rund 400 Stunden live und exklusiv berichten.

Fünf Matches im kosten­losen Stream

Ausgewählte Tennis-Matches aus Wimbledon gibt es diesmal im Gratis-Stream

Foto: Sky Anders als in den vergan­genen Jahren werden ausge­wählte Matches dieses Mal aber nicht ausschließ­lich auf den kosten­pflich­tigen linearen Sendern von Sky Sport oder in den Live­streams auf Sky Go und WOW zu sehen sein. Im Rahmen einer Koope­ration zwischen Sky Deutsch­land und dem Axel Springer-Konzern sollen die Sky Sport-Über­tra­gungen von insge­samt fünf Matches auch im kosten­losen Live­stream auf BILD.de und SPORTBILD.de ausge­strahlt werden.

Ab der ersten Runde bis einschließ­lich des Vier­tel­finals soll jeweils ein Match pro Runde live und gratis gestreamt werden. Jede Spie­lerin, bezie­hungs­weise jeder Spieler werde dabei höchs­tens einmal zu sehen sein. Zum Auftakt präsen­tieren Sky und BILD das Erst­runden-Match der deut­schen Nummer Eins Alex­ander Zverev auf diesem Wege frei empfangbar.

Alle Spiele nur für zahlende Kunden

Weiterer Bestand­teil der Koope­ration seien Promo­tion-Maßnahmen für die Wimbledon-Über­tra­gungen auf Sky Sport.

Das komplette Turnier in Wimbledon können nur zahlende Kunden exklusiv auf Sky Q und WOW sehen. Alle Details zur dies­jäh­rigen Bericht­erstat­tung aus Wimbledon will Sky am morgigen Donnerstag, 22. Juni, bekannt geben.

