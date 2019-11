Sky: Neues Sportpaket und mehr Inhalte in Ultra-HD

Sky will das Sport­angebot weiter ausbauen. Wie berichtet, geht der Trend­sport­kanal EDGEsport demnächst bei dem Pay-TV-Sender on Air. Doch nicht nur das: Der Neuzu­gang wird sogar im Rahmen eines neuen Sport­pakets für Extrem- und Trend­sport starten. Das "TrendSports"-Paket besteht neben EDGEsport aus den Kanälen Sport1+, eSports channel, eSports1 und Sport­digital Fußball. Die Kosten des Bouquets sollen 5,99 Euro im Monat betragen. Freuen dürfen sich bishe­rige Sport­digital Fußball-Kunden: Sie bekommen die drei anderen Sender auto­matisch und ohne Aufpreis dazu.

Verant­wort­lich für das neue Paket ist die TA2 Europe-GmbH. Diese lizen­ziert und vermarktet Special-Inte­rest-TV-Sender über Satellit, Kabel, OTT und IPTV in HD-Qualität. Die Endkun­denbe­ziehung liegt dabei immer beim jewei­ligen Platt­form-Partner.

Weitere 100 Kino­high­lights und Top-Sport in Ultra-HD

Sky: Mehr Inhalte in UHD Kunden mit Sky Cinema Paket dürfen sich zudem in den kommenden Wochen auf 100 Kino­high­lights in Ultra-HD-Qualität freuen, wie der Pay-TV-Sender mitteilt. Darunter seien aktu­elle Block­buster wie "Creed II", "Holmes & Watson" und "Happy Death Day 2 U", Klas­siker wie "E.T. - Der Außer­irdi­sche" und "Inde­pendence Day", sowie passend zur Weih­nachts­zeit die neue Trick­film­adap­tion von "Der Grinch". Für Seri­enfans mit Sky Enter­tain­ment Paket gibt es außerdem Sky Origi­nals als komplette Seri­enstaf­feln in UHD, etwa "Cathe­rine the Great", "Riviera" und "Britannia".

Auch Sport­fans kommen auf ihre Kosten: Am Samstag, 9. November über­tragt Sky um 18.30 Uhr das Bundes­liga-Topspiel FC Bayern München gegen Borussia Dort­mund auch in 4K-Bild­auflö­sung. Einen Tag später, am Sonntag, 10. November steigt an der Anfield Road der engli­sche Premier-League-Gipfel zwischen FC Liver­pool und Manchester City, eben­falls live und exklusiv in UHD bei Sky. Neben weiteren Topspielen der Bundes­liga und der Premier League folgen in den kommenden Wochen außerdem ausge­wählte Spiele der UEFA Cham­pions League wie das Match des FC Bayern gegen Tottenham Hotspur, sowie das Saison­finale der Formel 1 mit den Quali­fyings und Rennen in Sao Paolo und Abu Dhabi in UHD.

Um die exklu­siven Sky-Programme in UHD zu genießen, benö­tigen Kunden einen 4K-taug­lichen Fern­seher, einen Sky-Q-Receiver, sowie das jeweils passende Sky-Programm­paket (Bundes­liga, Sport, Cinema, Enter­tain­ment), plus die zubuch­bare HD/UHD-Option. Weitere UHD-Inhalte sind etwa über die YouTube-App auf Sky Q verfügbar. Mit dem Sky Enter­tain­ment Plus Paket haben Sky-Q-Kunden zudem die Möglich­keit, direkt auf Netflix-Programme in UHD-Qualität zuzu­greifen.

