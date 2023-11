Sky: "Unschlagbarer Deal" wirft einige Fragen auf

Beim Pay-TV-Anbieter Sky läuft noch ein "Black Friday Deal" (bis einschließ­lich Mitt­woch, 29. November 2023). Geworben wird mit einer Ersparnis bis zu 348 Euro plus einem 100 Euro Wunsch­gut­schein. Wir versu­chen nach­fol­gend aufzu­klären, was es mit den Akti­ons­bedin­gungen für Neukunden auf sich hat.

"Das beste Angebot des Jahres"

Sky bewirbt auf seiner Home­page den Black-Friday-Deal als "das beste Angebot des Jahres". In den Akti­ons­details heißt es, dass alles von Sky sowie Para­mount+ und Netflix inklu­sive ist. Sky Black Friday Deal

Screenshot: teltarif.de, Quelle: sky.de Zudem ist der Zugang zu Sky Go Plus enthalten, was drei paral­lele Streams ermög­licht. Optional kann UHD-Auflö­sung im Wert von 60 Euro im ersten Jahr gewählt werden. Bei der Buchung über das Internet entfällt die einma­lige Gebühr in Höhe von 29 Euro. Zudem stellt Sky einen Sky-Q-Receiver leih­weise zur Verfü­gung. Laut Anbieter entfällt die Service­pau­schale in Höhe von 149 Euro.

Zusätz­lich gibt es 500 Payback Basis Punkte und ein Wunsch­gut­schein im Wert von 100 Euro. Dieser Gutschein wird laut Anbieter etwa sechs Wochen nach Vertrags­abschluss per E-Mail in Form eines digi­talen Gutschein­codes gewährt. Einlösbar ist der Gutschein unter sky.cadooz.com in der "Sky Vorteils­welt". Der Gutschein kann bei den Anbie­tern Amazon, Apple, IKEA, Douglas, Höffner, Obi, Otto, Ross­mann, Zalando, SportScheck, MediaMarkt, Rituals, Lieferando, H&M und Christ einge­löst werden.

Es ergeben sich Fragen

Dieses Paket schlägt mit Kosten in Höhe von 40 Euro monat­lich zu Buche. In den Ange­bots­details stehen weitere Infor­mationen zum Sky-Abomo­dell. Das Angebot gilt mit einer Mindest­ver­trags­lauf­zeit von zwölf Monaten. Der Monat der Frei­schal­tung wird anteilig zuzüg­lich zwölf Monaten berechnet. Enthalten sind die Dienste Sky Enter­tain­ment Plus, Sky Cinema, Sky Fußball-Bundes­liga, Sky Sport, Sky Kids, Sky UHD und Sky Go Plus.

Nach Ablauf der Mindest­ver­trags­lauf­zeit verlän­gert sich das Abon­nement auf unbe­stimmte Zeit, wenn es nicht mit einer Frist von einem Monat zum Ende der Mindest­ver­trags­lauf­zeit gekün­digt wird. Läuft das Angebot nach einem Jahr weiter, steigen die monat­lichen Kosten laut Infor­mationen zum Black Friday Deal auf 76,50 Euro. In den Ange­bots­details ist jedoch von 81,50 Euro die Rede. Das kann natür­lich damit zusam­men­hängen, dass das norma­ler­weise 60 Euro pro Jahr kostende UHD-Paket weiter läuft. Wer das Paket abwählt, zahlt fünf Euro weniger pro Monat, sprich 76,50 Euro.

Weiter heißt es, dass im Sky-Enter­tain­ment-Plus-Paket Zugang zum Netflix-Basis-Abo (HD-Auflö­sung) besteht. Das Netflix-Basis-Abo wurde jedoch einge­stellt. Aktuell kann hier­zulande das Netflix Stan­dard-Abo mit Werbung (4,99 Euro pro Monat), das Stan­dard-Abo (12,99 Euro pro Monat) und das Premium-Abo (17,99 Euro pro Monat) gebucht werden. Es bleibt also die Frage offen, welches Netflix-Abo im Sky-Paket enthalten ist.

Wir haben beim Anbieter nach­gehakt und werden den Artikel updaten, sobald wir eine entspre­chenden Antworten auf die Unklar­heiten erhalten haben.

