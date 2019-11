Sky-Aktion: Sport live ab 14,99 Euro im Monat

Sky bietet anläss­lich des Black Friday einige Pay-TV-Pakete zum Sonder­preis an. Auch die Anschluss­gebühr entfällt. Wir fassen die Ange­bote für Sport-, Film- und Seri­enfans zusammen.

Der Pay-TV-Sender Sky hat anläss­lich des Black Friday einige Aktionen gestartet, bei denen vor allem Sport-Fans auf ihre Kosten kommen. So kann das Sport-Paket über die Webseite des Anbie­ters derzeit zum Monats­preis von 14,99 Euro abon­niert werden. Dabei ist auch der Empfang in HD-Qualität im Preis enthalten.

Die Kunden bekommen alle Sky-Über­tragungen aus DFB-Pokal und UEFA Cham­pions League. Dazu kommen die engli­sche Premier League und Sport­arten wie Tennis, die Formel 1, Hand­ball und Golf. Im Preis sind der Sky-Q-Receiver und Sky Go enthalten und bei Online-Buchung entfällt die sonst übliche Anschluss­gebühr von 59 Euro.

Zu beachten ist, dass der güns­tige Monats­preis nur für die Dauer der einjäh­rigen Mindest­vertrags­lauf­zeit gilt. Danach liegt die Monats­gebühr regulär bei 39,99 Euro, sodass sich eine recht­zeitige Kündi­gung empfiehlt, um güns­tigere Verlän­gerungs­ange­bote durch Sky abwarten zu können.

Sport und Bundes­liga im Paket

Sky-Aktion zum Black Friday Wer neben dem Sport­paket auch alle Sky-Über­tragungen aus der 1. und 2. Fußball-Bundes­liga sehen möchte, bekommt beide Pakete zusammen im Rahmen der Aktion für 29,99 Euro pro Monat. Auch hier gilt die güns­tige Monats­gebühr nur für ein Jahr. Wird der Vertrag anschlie­ßend fort­geführt, ohne über neue Kondi­tionen zu verhan­deln, so erhöht sich der Grund­preis ab dem 13. Monat auf 59,99 Euro.

Ein weiteres Angebot umfasst eben­falls das Sport- und Bundes­liga-Paket von Sky. Dabei beträgt der Monats­preis 34,99 Euro. Die Beson­derheit des Ange­bots: Es gibt keinen auto­mati­schen Preis­sprung auf 59,99 Euro nach dem ersten Jahr. Zudem haben Kunden die Möglich­keit, den Vertrag nach dem ersten Jahr monat­lich zu kündigen. Zudem ist der HD-Empfang dauer­haft inklu­sive.

Im Rahmen einer weiteren Aktion ist aktuell das komplette Sky-Paket plus Netflix in HD für 46,49 Euro monat­liche Grund­gebühr erhält­lich. Bei dieser Option, mit der Kunden neben den Sport­über­tragungen auch Spiel­filme, Serien, Doku­menta­tionen etc. erhalten, gilt eine einjäh­rige Mindest­vertrags­lauf­zeit. Wer den Vertrag darüber hinaus unver­ändert behält, zahlt ab dem 13. Monat mit 79,99 Euro monat­lich deut­lich mehr.

