Sky schaltet Ende November weitere Sender in SD ab

Der Pay-TV-Sender Sky setzt den Umstieg seines Programm­angebots auf aus­schließ­lich hoch­auf­lösende HD-Verbrei­tung um. Ende November werden zahl­reiche Sender in SD abge­schaltet.

Sky schaltet Sender in SD ab

Screenshot: teltarif.de, Quelle: sky.de Der Pay-TV-Sender Sky setzt seine Abschal­tung in Stan­dard­qua­lität (SD) fort: Ab 26. November 2020 werden einige Programme nach tech­nischen Umstel­lungen exklusiv in HD ausge­strahlt und entspre­chende SD-Vari­anten abge­schaltet. Betroffen sind unter anderem Kunden des Kabel­netz­betrei­bers Voda­fone, wie Sky auf einer Info­seite mitteilt.

Mit einer HD-Frei­schal­tung würden Kunden alle Sender weiter wie gewohnt empfangen, aller­dings statt bisher in klas­sischem SD in schär­ferer HD-Qualität. Von der SD-Abschal­tung betroffen sind unter anderem alle Sky-Bundes­liga-Kanäle.

Diese Sender sind betroffen

Folgende SD-Sender werden an diesem Tag abge­schaltet – bleiben aber in HD erhalten:

Pakete Enter­tain­ment/Starter

Sky Sport News SD

Paket Sky Cinema

Sky Cinema Premieren SD, Sky Cinema Best Of SD und Sky Cinema Action SD

Paket Sky Sport

Sky Sport 1 SD, Sky Sport 2 SD, Sky Sport 3 SD, Sky Sport 4 SD, Sky Sport 5 SD, Sky Sport 6 SD, Sky Sport 7 SD, Sky Sport 8 SD, Sky Sport 9 SD, Sky Sport 10 SD, Sky Sport 11 SD, Sky Sport Austria 2 SD, Sky Sport Austria 3 SD und Sky Sport Austria 4 SD

Paket Sky Fußball Bundes­liga

Sky Sport Bundes­liga 1 SD, Sky Sport Bundes­liga 2 SD, Sky Sport Bundes­liga 3 SD, Sky Sport Bundes­liga 4 SD, Sky Sport Bundes­liga 5 SD, Sky Sport Bundes­liga 6 SD, Sky Sport Bundes­liga 7 SD, Sky Sport Bundes­liga 8 SD, Sky Sport Bundes­liga 9 SD und Sky Sport Bundes­liga 10 SD

SD-Abschal­tung seit 2018

Sky hat 2018 mit der Abschal­tung seiner Signale in Stan­dard­qua­lität begonnen. Zunächst waren nur Satel­liten­kunden betroffen. Im Oktober 2019 schal­tete Sky auch erste SD-Programme in den Kabel­netzen ab.