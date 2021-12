simquadrat gibt es nicht mehr: So geht es weiter

simquadrat ist Geschichte

Quelle: simquadrat.de; Screenshort: teltarif.de Im September kündigte sipgate eine einheit­liche Platt­form für seine Dienste an. Jetzt wird die geplante Umstel­lung umge­setzt. Das wird offen­sicht­lich, wenn man beispiels­weise die bishe­rige Webseite von simqua­drat aufruft. Die bishe­rige Mobil­funk-Marke der Internet-Tele­fon­gesell­schaft gibt es nicht mehr. "simqua­drat ist jetzt sipgate", heißt es wört­lich auf der Home­page.

Wie es mit simqua­drat weiter­geht, verrät die Seite eben­falls. Konnten Kunden bislang nur mobil tele­fonieren, so steht der Tele­fon­anschluss jetzt auch im Fest­netz - beispiels­weise im Büro und zuhause - zur Verfü­gung. Umge­kehrt bekommen Kunden, die bereits einen VoIP-Anschluss von sipgate nutzen, auf Wunsch auch einen Mobil­funk-Anschluss mit dazu. Neukunden können mitt­ler­weile nur noch die neuen Ange­bote bestellen. Bestands­kunden sollen sukzes­sive auf die neue sipgate-Platt­form migriert werden.

Basis-Tarif kostenlos

Quelle: simquadrat.de; Screenshort: teltarif.de Der Basis­tarif sipgate free ist grund­gebühr­frei und kann über einen SIP-Account im Fest­netz und über eine klas­sische Mobil­funk-SIM-Karte oder über ein eSIM-Profil genutzt werden. Für 4,95 Euro pro Karte bietet sipgate auch MultiSIMs an. Vom VoIP-Anschluss aus kosten Anrufe ins deut­sche Fest­netz 1,79 Cent pro Minute. Der Minu­ten­preis in die Mobil­funk­netze beträgt 14,9 Cent. Gespräche zu anderen sipgate-Fest­netz­num­mern sind kostenlos. Vom Handy aus beträgt der Minu­ten­preis in alle deut­schen Netze jetzt 12,9 Cent. Auch hier gilt, dass Verbin­dungen zu anderen sipgate-Kunden kostenlos sind. Für 9,95 Euro im Monat können die Kunden eine Allnet-Flat­rate buchen. Zum Monats­preis von 19,94 Euro bietet sipgate eine Allnet-Flat­rate für Verbin­dungen in alle EU-Netze an.

Drei weitere Tarife verfügbar

Abseits des grund­gebühr­freien Preis­modells stehen noch die Tarife Busi­ness S, L und XL zur Verfü­gung, die zu Monats­preisen zwischen 11,84 und 23,74 Euro (brutto) pro Nutzer erwei­terte Inklu­siv­leis­tungen bieten. Details zu den Diensten, die in den einzelnen Paketen enthalten sind, hat sipgate auf seiner Webseite veröf­fent­licht.

Die eben­falls zu sipgate gehö­rende SatelliteApp soll auch künftig eigen­ständig bleiben und wird nicht zur neuen Platt­form der Tele­fon­gesell­schaft migriert. In einer weiteren Meldung lesen Sie, welche Neue­rungen die SatelliteApp für Inter­essenten bereit­hält.