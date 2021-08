sipgate, simquadrat, Satellite: Interne Portierung möglich?

Interne Portierungen bei sipgate-Produkten

Das 2004 gegrün­dete Unter­nehmen sipgate mit Sitz in Düssel­dorf ist seit seinem Bestehen durch inno­vative Produkte aufge­fallen. Mit simqua­drat brachte die Firma eine erste SIM-Karte mit Fest­netz­nummer als Haupt­nummer heraus. Die SatelliteApp bildet die erste Möglich­keit, eine deut­sche Rufnummer ganz ohne SIM-Karte ausschließ­lich per Smart­phone-App zu erhalten.

Vom Selbst­ver­ständnis her behauptet sipgate nie, dass ein auf den Markt gebrachtes Produkt "fertig" oder "perfekt" wäre. Ein Kenn­zei­chen der Tarife ist eher, dass sie stetig weiter­ent­wickelt und um neue Funk­tionen erwei­tert werden, beispiels­weise durch einen Feature Store. Trotzdem verwenden immer mehr Verbrau­cher die sipgate-Produkte ganz regulär im Alltag. Dabei kann es auch immer einmal vorkommen, dass ein Kunde vom einem zum anderen sipgate-Produkt wech­seln möchte.

sipgate äußert sich zur Portie­rungs-Möglich­keit

Interne Portierungen bei sipgate-Produkten

Auf der Webseite der SatelliteApp hat sipgate nun eine Über­sicht veröf­fent­licht, aus der hervor­geht, welche Möglich­keiten der Rufnum­mern­por­tie­rung bei den sipgate-Produkten bestehen. Von simqua­drat zu Satel­lite ist die Portie­rung möglich, sofern es sich um eine zu simqua­drat portierte Mobil­funk­ruf­nummer handelt, also wenn die Handy-Nummer keine origi­näre sipgate-Wire­less-Nummer mit der Vorwahl 01579 ist.

Von sipgate team zu Satel­lite klappt die Portie­rung, wenn es sich um eine zu sipgate team portierte Mobil­funk­ruf­nummer handelt. Auch hier darf die Handy­nummer keine origi­näre sipgate Wire­less Nummer mit der Vorwahl 01579 sein. Den Portie­rungs­vor­gang kann der Kunde über die SatelliteApp in den Einstel­lungen unter "Mein Satel­lite - Rufnummer zu Satel­lite portieren" anstoßen.

Wenn eine Rufnummer in der Vergan­gen­heit von sipgate zu Satel­lite portiert wurde und die Nummer immer noch bei sipgate Wire­less liegt, kann der Kunde sie wieder in den ursprüng­lichen sipgate-Account zurück portierten. In diesem Fall wird aller­dings empfohlen, dass der Kunde zunächst vorab beim Portie­rungs­team unter portie­rung@sipgate.de nach­fragt. Wenn die Nummer portiert werden kann, sollte der Kunde den Satel­lite-Bot um eine Rufnum­mern­frei­gabe bitten. Dieser Bot ist in der SatelliteApp unter "Einstel­lungen - Support - Schnelle Hilfe im Chat" zu finden.

Diese internen Portie­rungen sind nicht möglich

Im Folgenden erläu­tert sipgate, welche internen Portie­rungen nicht möglich sind. Von simqua­drat zu Satel­lite ist die Portie­rung nicht möglich, sofern es sich um eine origi­näre sipgate Wire­less Mobil­funk­ruf­nummer mit der Vorwahl 01579 handelt. Auch von sipgate team zu Satel­lite geht die Portie­rung nicht, wenn es eine origi­näre sipgate Wire­less Handy-Nummer mit 01579-Vorwahl ist.

Von Satel­lite zu simqua­drat ist gene­rell keine Portie­rung möglich, egal ob es sich um eine zu Satel­lite portierte Mobil­funk­ruf­nummer oder um eine origi­näre Satel­lite-Nummer mit der Vorwahl 015678 handelt. Auch von Satel­lite zu Satel­lite sind keine internen Portie­rungen möglich.

Gene­reller Hinweis zu Portie­rungen

Gene­rell ist kein Unter­nehmen dazu verpflichtet, interne Portie­rungen anzu­bieten. Das betrifft auch andere Firmen wie Dril­lisch oder die freenet AG, die mehrere Mobil­funk-Marken betreiben. Die gesetz­liche Pflicht zur Portie­rung bezieht sich ledig­lich auf einen Wechsel des Anbie­ters, also des Unter­neh­mens. Die meisten Provider bieten trotzdem auch interne Portie­rungen an, dafür dürfen sie dann rein theo­retisch aber auch mehr verlangen als die gesetz­lich gere­gelten 6,82 Euro bei einem Anbie­ter­wechsel.

Dass eine interne Portie­rung zwischen sipgate-Tarifen nicht möglich ist, muss nicht heißen, dass diese für den Kunden damit komplett ausge­schlossen sind. Möchte ein Kunde beispiels­weise eine Rufnummer von Satel­lite zu Satel­lite portieren, muss er einen Zwischen­schritt einlegen und die Nummer zunächst zu einem externen Prepaid-Anbieter portieren. Danach sollte ein Zurück­por­tieren der Rufnummer zu einem anderen Satel­lite-Account klappen.

Wer bei einem Wechsel des Mobil­funk-Anbie­ters seine bishe­rige Rufnummer behalten möchte, kann diese portieren lassen. Anfal­lende Kosten für die Portie­rung bei Netz­betrei­bern, Service­pro­vidern und Mobil­funk-Discoun­tern präsen­tieren wir Ihnen in einer Über­sicht.