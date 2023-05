sipgate: Satellite-App erhält neue Vorwahl

Satel­lite - die kosten­lose Handy­nummer per App - scheint beliebt zu sein. Da die Nummern mit der bishe­rigen Vorwahl 015678 knapp werden, hat Betreiber sipgate von der BNetzA eine weitere Vorwahl erhalten.

SatelliteApp: Weitere Vorwahl

Bild: sipgate Satellite Eine kosten­lose Handy­nummer ganz ohne SIM-Karte per App - das bietet die SatelliteApp von sipgate. Nach dem Start der App 2017 vergab der Betreiber zunächst Rufnum­mern mit der von simqua­drat bekannten Vorwahl 01579. Seit 2018 wurden dann Rufnum­mern mit der seiner­zeit ganz neuen Vorwahl 015678 zuge­teilt, was am Anfang zu Problemen führte, da diese Nummern­gasse noch nicht aus allen Netzen erreichbar war.

SMS unter­stützt Satel­lite bis heute trotz mehr­facher Ankün­digungen nicht. Doch offenbar ist der Dienst so beliebt, dass sipgate nun eine weitere Vorwahl benö­tigt, um genü­gend Rufnum­mern verteilen zu können. SatelliteApp: Weitere Vorwahl

sipgate bittet um Test der neuen Gasse

An seine Nutzer schreibt Satel­lite aktuell, man habe kürz­lich bei der BNetzA eine neue Rufnum­mern­gasse bean­tragt, da die 015678-Nummern fast alle vergeben seien. Neue Satel­lite-Nummern bekommen dann die Vorwahl 015679.

Alle Provider seien darüber infor­miert worden und hätten bestä­tigt, dass die neue Vorwahl aus ihren Netzen erreichbar ist. Aber die Vergan­gen­heit habe gezeigt, dass sipgate und seine Nutzer solche Aussagen besser noch mal prüfen sollten. Dafür bittet sipgate um Hilfe.

Inter­essen werden gebeten, aus so vielen unter­schied­lichen Netzen wie möglich auf der Test-Rufnummer 015679 123123 anzu­rufen. Wenn der Anruf erfolg­reich ist, hört der Anrufer eine auto­mati­sche Ansage. Anschlie­ßend ist es möglich, sipgate eine Voice­mail mit dem Namen des Provi­ders zu hinter­lassen, von dem aus ange­rufen wurde. Wenn der Anruf nicht erfolg­reich war, werden die Tester gebeten, ein Feed­back-Formular zum Test der neuen Rufnum­mern­gasse auszu­füllen.

Der Test-Anruf soll dabei natür­lich nicht über Satel­lite erfolgen, betont sipgate. Man brauche Test­anrufe aus den anderen Netzen. Für die großen Provider (Telekom, Telefónica und Voda­fone) könne man die Erreich­bar­keit so gut wie sicher­stellen, daher seien eher Tests mit kleinen, lokale Netz­betrei­bern gefragt. Aber Inter­essenten sollten auch immer wieder einmal die großen Provider auspro­bieren. Das Feed­back soll laut sipgate nur über das oben verlinkte Formular und nicht wie sonst über die SatelliteApp erfolgen.

