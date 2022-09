sipgate kostenpflichtig: Das sind die VoIP-Alternativen

Zunächst muss man sagen: VoIP, also das Tele­fonieren per SIP-Provider, ist inzwi­schen kein so großer Hype mehr wie vor einigen Jahren, weil diese Aufgabe inzwi­schen auch Smart­phone-Messenger über­nommen haben, die meist einfa­cher einzu­richten und zu bedienen sind.

Trotzdem ist die Einstel­lung des kosten­losen Starter-Tarifs bei sipgate, der gleich­zeitig auch als eine Art Ersatz für simqua­drat fungierte, für viele Nutzer ein schwerer Schlag. teltarif.de hat sich auf die nicht ganz einfache Suche nach Alter­nativen gemacht - hier eine Auswahl ohne Anspruch auf Voll­stän­dig­keit.

Darum war der Starter-Tarif von sipgate so beliebt

Telefonieren per VoIP - Alternativen zu sipgate

Fotos: @ juanjo tugores - Fotolia.com/teltarif.de, Montage: teltarif.de Der Starter-Tarif von sipgate war in mehr­facher Hinsicht einzig­artig und daher bei den Nutzern sehr beliebt: Ohne monat­liche Grund­gebühr bot er einen kosten­losen VoIP-Tele­fon­anschluss, zu dem es eine kosten­lose deut­sche Fest­netz­nummer aus dem Vorwahl­bereich des Kunden gab. Das Portieren bestehender Fest­netz­num­mern zu sipgate Starter war kostenlos und für portierte Rufnum­mern fiel anschlie­ßend auch keine Gebühr an.

Das machte den Tarif für viele Zwecke ideal: Wer beispiels­weise seinen Fest­netz­anschluss aufgeben, aber die Rufnummer retten wollte, portierte die Fest­netz­nummer einfach zu sipgate und nutze anschlie­ßend die mögli­cher­weise im Freundes- oder Bekann­ten­kreis weit verbrei­tete Rufnummer einfach auf dem Smart­phone, ohne mindes­tens 20 Euro Grund­gebühr monat­lich für einen Fest­netz­anschluss bezahlen zu müssen. Außerdem konnte nach der Inte­gra­tion von simqua­drat eine kosten­lose SIM-Karte mit deut­scher Handy­nummer zu sipgate Starter bestellt werden.

Wegen dieser Einfach­heit wurde sipgate Starter daher sicher auch oft zum "Zwischen­parken" von Fest­netz­num­mern verwendet, was sipgate sicher­lich einiges an Arbeit, aber kaum Einnahmen beschert haben dürfte. Das könnte auch einer der Gründe für die Einstel­lung sein. Wer bei sipgate bleiben will, zahlt dafür mindes­tens 9,95 Euro im Monat, was für viele Kunden sicher zu teuer sein dürfte. Was schon vorher nicht immer attraktiv war, waren die teils hohen Minu­ten­preise bei sipgate Starter.

Bekannte Alter­native: easy­bell

Trotzdem bleiben insbe­son­dere Tele­fonate ins Ausland bei vielen Netz­betrei­bern und Provi­dern weiterhin teuer, wie unser Ratgeber für güns­tigen Auslands­tele­fonate aufzeigt. Es gibt also weiterhin Gründe für die VoIP-Tele­fonie - und bei der Suche nach Alter­nativen hilft der VoIP-Tarif­ver­gleich von teltarif.de.

Nach der Einstel­lung von sipgate sollte man aller­dings nicht nur güns­tige Minu­ten­preise als Auswahl­kri­terium nehmen, sondern beispiels­weise auch die Kosten, die für eine Fest­netz-Rufnummer anfallen. Diese kann entweder in der Grund­gebühr einge­schlossen sein - oder als sepa­rate Jahres­gebühr berechnet werden. Auch auf Zuver­läs­sig­keit und gege­benen­falls Sitz des Dienstes sollte man ein Auge haben.

Als zuver­läs­siger VoIP-Provider wird oft easy­bell genannt. Der Tarif Call basic kommt in der Tat ohne Grund­gebühr, die inklu­dierte Fest­netz­nummer ist aller­dings nur im ersten Jahr kostenlos und kostet ab dem zweiten Jahr dann 9,48 Euro pro Jahr, was umge­rechnet 79 Cent pro Monat entspricht. Tele­foniert werden kann über zwei "Leitungen". Bezahlt man für den Tarif Call easy 2,99 Euro pro Monat, ist die Fest­netz-Nummer inklu­sive und man erhält monat­lich 500 Minuten für Tele­fonate ins deut­sche Fest­netz dazu.

Einge­hende Portie­rungen bestehender Nummern sind bei easy­bell kostenlos. Möchte man später aller­dings vom Tarif Call basic in einer höher­wer­tigen Tarif wech­seln, verlangt easy­bell eine Bear­bei­tungs­gebühr von einmalig 10 Euro.

sipload und bellSIP

Ein ähnli­ches Preis­modell hat der Anbieter sipload: Der Tarif sipload free inklu­sive Fest­netz­nummer ist im ersten Jahr dank einer Gutschrift kostenlos und kostet ab dem zweiten Jahr dann eine Grund­gebühr von 11,88 Euro pro Jahr, was umge­rechnet 99 Cent pro Monat entspricht. Wichtig zu wissen ist aber: sipload erlaubt keine Portie­rung bestehender Fest­netz­num­mern in den Tarif sipload free. Bezahlt man für den Tarif sipload Basic 2,99 Euro pro Monat, ist die Fest­netz­nummer inklu­sive und man kann über zwei Leitungen tele­fonieren.

Ohne Grund­gebühr, Mindest­umsatz oder Vertrags­bin­dung kommt bellSIP Light. Zu diesem Tarif kann eine deut­sche Fest­netz­nummer für 5 Euro pro Jahr hinzu­gebucht werden, was umge­rechnet monat­lich rund 42 Cent entspricht. Bezahlt man 5,99 Euro pro Monat für bellSIP Flat, erhält man eine Flat­rate für alle Tele­fonate ins deut­sche Fest­netz sowie 200 Frei-Minuten für Tele­fonate in auslän­dische Fest­netze. Bei bellSIP Flat gibt es aber zwei wich­tige Dinge zu beachten: Der Tarif hat eine Kündi­gungs­frist von drei Monaten und die Jahres­gebühr von 5 Euro für die Fest­netz­nummer wird eben­falls zusätz­lich berechnet. Das Mitbringen einer bestehenden Rufnummer zu bellSIP ist möglich, kostet aber bei beiden Tarifen einmalig 9,99 Euro.

fonial und VOIP2GSM

fonial bietet mit fonial Free eine Cloud-Tele­fon­anlage ohne monat­liche Grund­gebühr - aller­dings auch ohne Rufnummer. Die Buchung von Flat­rates ist in diesem Tarif eben­falls nicht möglich. Hierzu muss der Kunde in den Tarif fonial Plus wech­seln, der 3,45 Euro pro Monat und Rufnummer kostet. Bestehende Rufnum­mern können zwar kostenlos zu fonial mitge­bracht werden, doch auch diese kosten anschlie­ßend 3,45 Euro pro Monat. fonial erlaubt übri­gens keine Bezah­lung über Prepaid-Guthaben, statt­dessen muss eine SEPA-Last­schrift erteilt werden.

Als Kandidat für güns­tige VoIP-Tele­fonate zu zahl­rei­chen Zielen ist auch VOIP2GSM einen Blick wert. Zum VoIP-Tarif ohne Grund­gebühr, Mindest­ver­trags­lauf­zeit und Mindest­umsatz können bis zu 1000 Orts­netz-Rufnum­mern hinzu­gebucht werden. Eine Rufnummer kostet 15 Cent pro Monat bei 36 Monaten Mindest­ver­trags­lauf­zeit für diese Nummer bezie­hungs­weise 20 Cent monat­lich bei 24 Monaten Mindest­ver­trags­lauf­zeit für diese Nummer. Für die Einrich­tungen von zu VOIP2GSM portierten Rufnum­mern wird ein pauschaler Betrag von einmalig 17,50 Euro berechnet. Bleibt man mit dieser Nummer mindes­tens 12 Monate bei VOIP2GSM, erstattet der Provider diese Gebühr wieder.

Wer monat­lich für mindes­tens 1,50 Euro bei VOIP2GSM tele­foniert, kann eine kosten­lose Rufnummer bestellen, die mit diesem Mindest­umsatz verbunden ist. Bezahlt werden kann bei VIP2GSM entweder per Prepaid-Aufla­dung oder nach drei Monaten auch per SEPA-Last­schrift. Zu beachten ist, dass VOIP2GSM seinen Sitz nicht in Deutsch­land, sondern in Tsche­chien hat.

Weitere Anbieter kurz vorge­stellt

Bei AnWaDi gibt es beispiels­weise den Tarif TriluConnect Basic ohne Grund­gebühr, Lauf­zeit oder Mindest­umsatz. Eine Fest­netz­nummer kann für 29 Cent pro Monat hinzu­gebucht werden und es gibt eine Leitung zum Tele­fonieren. Das Portieren bestehender Rufnum­mern ist zum TriluConnect Basic nicht möglich, hierfür muss der Tarif TriluConnect Plus gebucht werden. Dieser kostet mindes­tens 87 Cent pro Monat und beinhaltet drei Sprach­kanäle. Für eine Fest­netz­nummer fallen eben­falls 29 Cent monat­lich an. TriluConnect Plus hat eine Mindest­ver­trags­lauf­zeit von drei Monaten.

Teco­nisy bietet zu seinem VoIP-Tarif eine deut­sche Fest­netz­nummer, diese kostet aber eine einma­lige Einrich­tungs­gebühr von 2,50 Euro und eine monat­liche Grund­gebühr von 1,50 Euro. Außerdem gilt für diese Fest­netz­nummer eine Mindest­ver­trags­lauf­zeit von 12 Monaten.

Der Basis­tarif von einfachVOIP kommt ohne Grund­gebühr, Lauf­zeit oder Mindest­umsatz. Die Einrich­tung einer deut­schen Rufnummer kostet einmalig 9,95 Euro, eine Grund­gebühr fällt für die Rufnummer anschlie­ßend nicht an. Die Portie­rung einer deut­schen Fest­netz­nummer zu einfachVOIP kostet einmalig 12,95 Euro, auch hierfür fällt anschlie­ßend keine monat­liche Grund­gebühr an.

Eben­falls ohne Grund­gebühr, Mindest­umsatz oder Vertrags­lauf­zeit ist der Privat­kunden-Tarif Peop­lefone SIP-Line bestellbar. Für jede Orts­netz-Rufnummer fällt aller­dings eine Jahres­gebühr von 12 Euro an, was 1 Euro pro Monat entspricht. ClouFon berechnet für eine Fest­netz­nummer eine einma­lige Einrich­tungs­gebühr von 4,95 Euro. Für die zum dus.net DUStel starter zubuch­bare Rufnummer werden 9,90 Euro einma­lige Einrich­tungs­gebühr sowie 4,90 Euro pro Jahr erhoben, was 41 Cent pro Monat entspricht.

Fazit

Unsere Recherche zeigt: Den einen perfekten Ersatz für sipgate Starter gibt es nicht. Unser Ergebnis zeigt aber auch: Mit der Einfüh­rung beispiels­weise einer kleinen Grund­gebühr von beispiels­weise 5 Euro pro Jahr für die bislang kosten­lose Fest­netz-Rufnummer hätte sipgate sicher­lich zahl­reiche Kunden halten können, statt sie mit einer monat­lichen Grund­gebühr von rund 10 Euro zu verscheu­chen. Auch andere Anbieter zeigen, dass mit einer Grund­gebühr von unter einem Euro pro Monat inklu­sive Fest­netz­nummer der Betrieb eines VoIP-Accounts möglich ist. Abschre­ckend bei einigen der Konkur­renten sind aller­dings die hohen Gebühren für einge­hende Portie­rungen - bezie­hungs­weise die Weige­rung, Rufnum­mern zu kosten­losen VoIP-Accounts portieren zu können. Wer aber wenige Cent bis Euro pro Monat inves­tiert, wird eine sipgate-Alter­native finden.

Haben wir bei unserer Recherche Ihrer Meinung nach einen wich­tigen VoIP-Provider für Privat­kunden mit Sitz in Deutsch­land und güns­tigem oder kosten­losem Account über­sehen, der nicht ausschließ­lich über eine VoIP-App benutzbar ist, sondern SIP-Zugangs­daten und eine deut­sche Fest­netz­nummer bereit­stellt? Dann senden Sie uns bitte eine Nach­richt an info@teltarif.de. Wir werden dann prüfen, ob wir diesen Anbieter in unseren VoIP-Tarif­ver­gleich aufnehmen.

Mit der FRITZ!Box von AVM können Sie auch tele­fonieren. Wir zeigen, wie Sie mit alter­nativen VoIP-Diensten tele­fonieren und dabei Geld sparen können - beispiels­weise bei Tele­fonaten ins Ausland. So wird VoIP auf der FITZ!Box einge­richtet.