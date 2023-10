SiO Sim kündigt Telefonie und eigene Rufnummer an

Weitere Neuerungen bei SiO Sim

Bild: SiO Sim Deutschland GmbH SiO Sim hat an Inter­essenten seiner SIM-Karten und Daten­tarife einen News­letter versandt, in dem der Provider auf Neuig­keiten eingeht und einen Bericht von teltarif.de bestä­tigt. Bislang handelte es sich bei den von SiO Sim heraus­gege­benen Tarifen um reine mobile Daten­tarife, die inzwi­schen nur noch in zwei deut­schen Mobil­funk­netzen nutzbar sind.

Im aktu­ellen News­letter heißt es nun (erneut mit der von SiO Sim bereits bekannten mangel­haften Recht­schrei­bung, was wenig seriös wirkt): "Heute wurden wieder ein paar Anpas­sungen gemacht. Wir haben zum Beispiel der Preise für die 30 Tage Pakete gesengt. Außerdem ist nun auch ein 30 GB Tarif verfügbar, dazu wird bald auch noch ein 50 GB Tarif kommen".

Die neuen Preise für den Reise­tarif

Bild: SiO Sim Deutschland GmbH In der Tat wurden die Preise für den Anfang August gestar­teten Reise-Tarif als eSIM für 30 Tage gesenkt. 5 GB kosten jetzt 14,90 Euro statt bislang 19,90 Euro. Der 10-GB-Tarif liegt nun bei 24,90 Euro statt bisher 34,90 Euro und wurde damit um 10 Euro güns­tiger.

Eben­falls güns­tiger geworden ist der 20-GB-Tarif, der jetzt 34,90 Euro statt bislang 49 Euro kostet. 49,90 Euro verlangt SiO Sim nun für den ganz neu hinzu­gekom­menen 30-GB-Tarif. Vom 50-GB-Tarif ist auf der Home­page noch nichts zu sehen, und zu dessen Preis machte SiO Sim auch noch keine Angaben.

Tele­fonie und der Wegfall des Voda­fone-Netzes

Als tech­nische Neue­rung soll mit den SiO-Sim-Tarifen bald mobile Tele­fonie möglich sein. Tele­fonie war bislang nur über VoIP-Apps oder Messenger möglich. Die eSIM soll dann auch eine Tele­fonie-Funk­tion mit 200 Minuten erhalten. Zum Folge­preis machte der Anbieter noch keine Angaben. Eine Rufnummer werde aber nur aus Öster­reich verfügbar sein, auch in Deutsch­land. Leider sei es "tech­nisch aktuell nicht anders möglich".

In seinem News­letter geht SiO Sim dann noch ausführ­lich auf unseren teltarif.de-Bericht Voda­fone schmeißt SiO Sim raus ein. Nach unserer Bericht­erstat­tung war zunächst weiter auf der Webseite zu lesen, dass die Tarife von SiO Sim in allen drei deut­schen Netzen reali­siert seien, das wurde aber inzwi­schen korri­giert. Aus drei Netzen seien jetzt zwei Netze geworden, das sei "aber zum Glück kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken". Man könne trotzdem noch auf 94 Mobil­funk­anbieter in Europa zurück­greifen plus Türkei.

Was geschehen sei, dazu könne man nicht mehr sagen, Voda­fone habe "einfach und sehr kurz­fristig die Zusam­men­arbeit beendet". Warum es so gekommen sei, bleibe "bedau­erli­cher­weise Speku­lation". Man sei "dennoch sehr bemüht, Voda­fone auch wieder zukünftig mit anbieten zu können". Bis dahin nutze man "einfach das Telefónica (o2) und Telekom Netz weiter mit 5G und guter Daten­ver­bin­dung".

