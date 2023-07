SiO Sim in allen drei Netzen gestartet - mit ersten Pannen

Pannen-Start bei SiO Sim

Da ein landes­weites National Roaming in allen drei deut­schen Mobil­funk­netzen aktuell nicht zu erwarten ist, träumen viele Bürger von einer SIM-Karte, die auto­matisch im besten jeweils verfüg­baren Netz roamt, und die man nicht im Ausland bestellen muss.

Wie berichtet berei­tete der Anbieter SiO Sim in den vergan­genen Monaten ein derar­tiges Angebot vor. Der glei­cher­maßen für Privat- und Geschäfts­kunden erhält­liche Tarif verspä­tete sich etwas und ist nun seit Mitte Juli auf der Webseite bestellbar. Alar­mie­rend ist aber die Sorg­losig­keit, mit der die Macher zu Werke gehen.

Tarife bestä­tigt - Kunden­rechte igno­riert

Bild: SiO Sim Deutschland GmbH Als teltarif.de nach dem Start des Ange­bots auf die Webseite von SiO Sim schaute, entdeckten wir zunächst, dass der Anbieter sich an seine Ankün­digung der Tarif-Kondi­tionen gehalten hatte. Wie bereits berichtet handelt es sich um reine mobile Daten­tarife ohne Tele­fonie. 5 GB kosten 14,90 Euro monat­lich, für 10 GB verlangt SiO Sim 29,90 Euro pro Monat und 20 GB kosten 39,90 Euro monat­lich. Der einma­lige Anschluss­preis bei allen Tarifen liegt bei 39,90 Euro. Die Lauf­zeit der Tarife kann zwischen 12 und 24 Monaten gewählt werden. Das ange­kün­digte 3-GB-Tages­paket, bei dem der Preis noch nicht fest­steht, kommt wie bereits berichtet später.

Gleich­zeitig rieben wir uns beim ersten Blick auf die Webseite verwun­dert die Augen. Der Webauf­tritt war so gestaltet, als ob es die gesetz­lich vorge­schrie­benen Verbrau­cher-Richt­linien der vergan­genen zehn Jahre nicht geben würde: Auf der Home­page konnten wir keine Komplett-Preis­liste finden, in der die Kosten zu Auslands­tele­fonaten, Roaming außer­halb der EU, Sonder­ruf­num­mern, Kurz­wahl­num­mern usw. genannt sind.

Zu den drei Tarifen gab es keine gesetz­lich vorge­schrie­benen Produkt­infor­mati­ons­blätter im PDF-Format. Darüber hinaus waren die Buttons zum Bestell­for­mular mit "hier klicken" beschriftet, was schon seit Jahren nicht mehr erlaubt ist. Laut den Vorgaben muss ein Bestell­button mit "jetzt kaufen" o. ä. beschriftet sein. Zu guter Letzt konnten wir auf der Webseite keinen Hinweis auf das gesetz­liche Wider­rufs­recht finden - und den gesetz­lich vorge­schrie­benen Kündi­gungs­button mit Kündi­gungs­for­mular gab es eben­falls nirgends.

Hekti­sche Betrieb­sam­keit nach teltarif.de-Hinweisen

Wir sandten also alle unsere Beob­ach­tungen an den Geschäfts­führer von SiO Sim und baten um eine Stel­lung­nahme - verbunden mit dem Hinweis, dass vermut­lich schon jedes der oben genannten Versäum­nisse für sich alleine betrachtet einen Wett­bewerber oder Verbrau­cher­schützer zu einer Abmah­nung animieren könnte. Gleich­zeitig fragten wir, ob das Unter­nehmen vor der Gestal­tung der Webseite sich denn keinen profes­sio­nellen Rat geholt hätte, beispiels­weise bei einem Juristen. Zur grafi­schen Gestal­tung der Webseite gaben wir zunächst keinen Kommentar ab.

Eine Antwort darauf haben wir inner­halb von zwei Tagen nach unserer Anfrage nicht erhalten. Am Tag nach unserer Anfrage war auf der Home­page aber plötz­lich eine hekti­sche Betrieb­sam­keit fest­zustellen. In der Zwischen­zeit wurden einige unserer Kritik­punkte behoben.

Auf den Bestell­but­tons heißt es nun "Jetzt kaufen", es gibt Produkt­infor­mati­ons­blätter im PDF-Format und im Fuß der Webseite sind ein Kündi­gungs­button sowie Wider­rufs­infor­mationen hinter­legt, wobei hier erneut - wie bereits vor einigen Jahren von uns berichtet - Tipp­fehler wie "Wieder­rufs­frist" sowie eine falsche Groß- und Klein­schrei­bung auftau­chen.

Eine Einschät­zung (von Alex­ander Kuch)

Gerade in Zeiten inten­siver Diskus­sionen über eine (mangelnde) Netz­abde­ckung in Deutsch­land ist eine SIM-Karte, die in allen drei Netzen roamt, und das nach den Angaben des Betrei­bers sogar in den 5G-Netzen, hoch­will­kommen.

Aller­dings sollte der Anbieter einer derar­tigen Lösung nicht derart blau­äugig und unpro­fes­sio­nell zu Werke gehen, essen­zielle Kunden­rechte miss­achten und den Wett­bewerb sowie Verbrau­cher­schützer förm­lich zu einer Abmah­nung einladen. Man kann nur hoffen, dass das Unter­nehmen bei der Bestell­abwick­lung, bei der tech­nischen Reali­sie­rung sowie beim späteren Kunden­ser­vice profes­sio­neller vorgeht. Kunden sollten das Angebot jeden­falls genau prüfen und ggf. inner­halb der 14-tägigen Wider­rufs­frist wider­rufen, falls etwas nicht funk­tio­niert.

teltarif.de hat SiO Sim um die leih­weise Über­las­sung einer SIM-Karte gebeten, um den Service testen zu können.

Der Neustart der SiO Sim fällt in eine Zeit, in der Netz-Neuein­steiger 1&1 natio­nales Roaming für alle gefor­dert hatte, was aktuell aber wenig realis­tisch erscheint.