Nur noch zwei Netze: Vodafone schmeißt SiO Sim raus

Es wäre so schön gewesen: Eine SIM-Karte in allen drei deut­schen Netzen. Doch nun macht Voda­fone einen Rück­zieher und schmeißt die SiO Sim aus seinem Netz.

SiO Sim muss auf ein Netz verzichten

Bild: SiO Sim Deutschland GmbH Nachdem die SiO Sim in allen drei Netzen im Juli mit ersten Pannen gestartet war, folgte im August ein Reise-Tarif für 30 Tage. teltarif.de testet inzwi­schen eine SIM-Karte von SiO Sim - und wurde im Verlauf dieses Tests nun Zeuge einer ersten Nieder­lage des Projekts.

Denn die inzwi­schen aufge­tre­tene Einschrän­kung führt bei der SiO Sim dazu, dass die immer noch auf der Home­page vermerkte Angabe "drei Netze" nicht mehr zutrifft - und auch so schnell wohl nicht mehr zutreffen wird.

Voda­fone: Kein Einbu­chen mehr erlaubt

SiO Sim muss auf ein Netz verzichten

Bild: SiO Sim Deutschland GmbH Im Rahmen unseres Tests fiel uns zunächst auf, dass die SIM-Karte im laufenden Betrieb prak­tisch nie von sich aus das Netz wech­selte. Das tat die SIM-Karte nur bei einem Neustart des Smart­phones - oder eben bei einer bewussten manu­ellen Netz­wahl in den Smart­phone-Einstel­lungen.

Gene­rell ist die SIM-Karte bei drei.at aufge­hängt, was uns bei einem Blick in die APN-Einstel­lungen des Smart­phones aufge­fallen war. In der zweiten September-Hälfte buchte sich die SIM-Karte dann plötz­lich nicht mehr ins Voda­fone-Netz ein. Auch bei einer manu­ellen Netz­wahl war kein Einbu­chen möglich, und das Smart­phone zeigte uns an, dass ein Einbu­chen in dieses Netz nicht erlaubt sei.

An einem mangelnden Netz­ausbau seitens Voda­fone konnte es jeden­falls nicht liegen, da an unserem Test­standort das Voda­fone-Netz recht gut ausge­baut ist, auch 5G ist verfügbar.

Voda­fone been­dete die Zusam­men­arbeit

Auf Anfrage teilte uns ein Spre­cher von SiO Sim mit, dieser Fehler sei in der Tat neu und bisher noch nicht vorge­kommen. Man wolle sofort am darauf­fol­genden Tag das Gespräch mit Voda­fone suchen.

Drei Tage später erfuhren wir dann vom Ergebnis dieses Gesprächs: Man müsse uns nun mitteilen, dass eine Nutzung des Voda­fone-Netzes mit den SiO-Sim-Karten nicht mehr möglich ist. Voda­fone habe diese Zusam­men­arbeit beendet, da die Kosten, die dadurch entstehen, "zu hoch ausfallen". Das sei die Begrün­dung seitens Voda­fone gewesen.

SiO Sim sei bereit gewesen, mehr für das Nutzen des Voda­fone-Netzes zu zahlen, leider sei das aber "keine Option" gewesen. Was die Gründe im Hinter­grund sind, die zu dieser Entschei­dung geführt haben, darüber kann nur speku­liert werden. Jeden­falls müssen sich Nutzer von SiO Sim in Deutsch­land nun mit den Netzen von Telekom und Telefónica begnügen.

Jede Woche geben wir einen unge­fähren Über­blick über den aktu­ellen Netz­ausbau in Deutsch­land.