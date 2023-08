SiO Sim in drei Netzen: Reise-Tarif für 30 Tage ist da

Die SiO Sim in drei Netzen gibt es wie ange­kün­digt nicht nur mit 12- oder 24-Monats-Vertrag. Ab sofort kann auch ein eSIM-Profil für 30 Tage bestellt werden, das in 33 Ländern funk­tio­niert.

Wie bereits berichtet ist unter dem Werbe­spruch "drei Netze, eine SIM-Karte" die SiO Sim in den drei großen deut­schen 5G-Netzen inzwi­schen mit ersten Pannen gestartet. Die haupt­säch­lich vermark­teten Tarife sind entweder mit 12-mona­tiger oder 24-mona­tiger Mindest­ver­trags­lauf­zeit bestellbar und kommen entweder als eSIM oder als physi­sche SIM-Karte.

Früher als geplant steht nun auch ein Tarif zur Verfü­gung, der ledig­lich 30 Tage gilt und sich daher insbe­son­dere für Reisen eignet. Die Webseite des Anbie­ters fällt weiterhin durch eine eher einfache Gestal­tung und zahl­reiche Tipp­fehler auf.

Drei Monats-Tarife zur Auswahl

Monats-Tarif von SiO Sim ist da

Bild: picture alliance/dpa Der Monats-Tarif ist ledig­lich als eSIM verfügbar. Laut dem Anbieter soll der Kunde inner­halb von 24 Stunden nach der Bestel­lung eine E-Mail mit einem QR-Code zum Scannen erhalten. Es gibt drei Tarife zur Auswahl: 5 GB kosten 19,90 Euro, 10 GB kosten 34,90 Euro und 20 GB werden mit 49 Euro berechnet. Bezahlt werden kann mit Kredit­karte, SEPA-Last­schrift oder Giropay. Die Bezahl­abwick­lung erfolgt über den Dienst­leister Stripe.

Zu beachten ist, dass es sich um reine Daten­tarife ohne Tele­fonie oder SMS handelt. Auch in diesem Fall verschweigt die Webseite aller­dings mehr, als sie verrät. Es wird beispiels­weise nicht ange­geben, was mit dem Tarif passiert, wenn das Inklusiv-Daten­volumen verbraucht ist bzw. wenn die 30 Tage um sind. Nicht ersicht­lich ist auch, ob der Tarif anschlie­ßend verlän­gert werden kann oder ob der Kauf eines neuen eSIM-Profils erfor­der­lich ist. Eben­falls keine Infos findet man zum Verfahren, wenn inner­halb der 30 Tage ein Umzug des eSIM-Profils auf ein neues Handy notwendig werden sollte.

Das sind die 33 Länder

Wie bereits erwähnt verspre­chen die Macher, dass der Monats­tarif nicht nur in den drei deut­schen 5G-Netzen nutzbar ist, sondern in insge­samt in 33 Ländern.

Diese sind Belgien, Bulga­rien, Däne­mark, Deutsch­land, Estland, Finn­land, Frank­reich, Grie­chen­land, Groß­bri­tan­nien, Holland, Irland, Island, Italien, Kroa­tien, Lett­land, Liech­ten­stein, Litauen, Luxem­burg, Malta, Norwegen, Öster­reich, Polen, Portugal, Rumä­nien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowe­nien, Spanien, Tsche­chien, Türkei, Ungarn und Zypern.

Wer ins Ausland fährt, nimmt das Handy mit, um erreichbar zu sein, nach Hause zu tele­fonieren und im Reise­land mobil zu surfen. Unsere Tipps zum Tele­fonieren, Messa­ging und Internet im Ausland helfen Ihnen, Kosten­fallen zu vermeiden.