SiO Sim für Telekom-, Vodafone- und o2-Netz kommt wieder

SiO Sim in allen Netzen soll wiederkommen

Bild: SiO Sim Deutschland GmbH Aus unseren regel­mäßigen Berichten zum Netz­ausbau wird es deut­lich: Eine nahezu voll­stän­dige Netz­abde­ckung hat man in Deutsch­land nur zur Verfü­gung, wenn man sich in allen drei deut­schen Netzen bewegt. Prak­tisch möglich ist das ohne stän­digen SIM- oder Gerä­tewechsel nur mit SIM-Karten aus dem Ausland, die in allen drei Netzen roamen - oder eben mit spezi­ellen Roaming-SIM-Karten.

Im Januar 2020 berich­teten wir erst­mals über den Anbieter SiO Sim. Damals gab es mehrere Unge­reimt­heiten: Tipp­fehler auf der Webseite, nicht mehr aktu­elle Tarife, unklare Abrech­nungs­moda­litäten oder eine nicht exis­tie­rende Koope­ration mit sipgate. Nun will das Angebot im Juni neu starten.

Das werden die Tarife kosten

SiO Sim in allen Netzen soll wiederkommen

Bild: SiO Sim Deutschland GmbH Lange verfügbar war die SIM-Karte in allen drei deut­schen Netzen im Jahr 2020 nicht gewesen, dann verschwand sie wieder. Seit dem 1. September 2020 gab es dann Geschäfts­kunden-Tarife, die ausschließ­lich im Netz der Telefónica ange­sie­delt waren und durch eine Cloud-Tele­fonie­anlage und Managed Voice Möglich­keiten erwei­tert wurden. Im Juli 2022 wies uns das Unter­nehmen erst­mals darauf hin, dass für 2023 wieder ein Angebot in allen drei Netzen geplant sei. Inzwi­schen nennt sich das Unter­nehmen SiO Sim Deutsch­land GmbH und hat seinen Sitz in Leipzig.

Nun kontak­tierte uns der Geschäfts­führer des Unter­neh­mens erneut und teilte mit, ab Mitte Juni werde es die Drei-Netze-SIM-Karte von SiO Sim wieder für Privat- und Geschäfts­kunden geben. Zum Start werde es drei Tarife geben: Mit 5 GB, 10 GB und 20 GB. Tarife mit mehr Daten­volumen solle es zukünftig eben­falls geben. Alle Tarife seien in 33 euro­päi­schen Ländern nutzbar inklu­sive 5G. Es werde auch einen Tages­tarif für Reisende geben, mit einem Tages-Daten­volumen von 3 GB (bis zu 90 GB im Monat inklu­sive 5G). Für diesen Tages­tarif stehe der Preis aller­dings erst Ende Juni fest.

Die Preise für die Stan­dard-Tarife könne man aber jetzt schon mitteilen: 5 GB werden 14,90 Euro monat­lich kosten, für 10 GB verlangt SiO Sim 29,90 Euro pro Monat und 20 GB sollen 39,90 Euro monat­lich kosten. Der Anschluss­preis bei allen Tarifen soll bei 39,90 Euro einmalig liegen. Die Lauf­zeit der Tarife könne zwischen 12 und 24 Monaten gewählt werden.

Keine Tele­fonie über SIM-Karte möglich

Wichtig sei dem Geschäfts­führer aber auch zu sagen, dass die Tarife reine Daten-SIM-Karten seien. Tele­foniert werden müsse über eine App wie sipgate Satel­lite oder Messenger wie WhatsApp. SMS geht laut dem Geschäfts­führer mit der SiO Sim gar nicht.

Eine genaue Schritt-für-Schritt-Anlei­tung, wie man die SIM-Karte einrichtet, liege bei jeder SIM-Karte dabei. Für Geschäfts­kunden ermög­liche man Tele­fonate zunächst über Cloud-Tele­fonie. Das soll sich zwar zukünftig noch ändern, hierfür müsse man aber noch etwas Zeit in die Entwick­lung inves­tieren.

Privat­kunden können aktuell noch keine SIM-Karte bestellen, sich unter sio-sim.com/privat­kunde aber für einen News­letter anmelden, über den man dann zum Start infor­miert werden soll.

Der Neustart der SiO Sim fällt in eine Zeit, in der Netz-Neuein­steiger 1&1 natio­nales Roaming für alle gefor­dert hatte, was aktuell aber wenig realis­tisch erscheint.