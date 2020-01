SiO Sim funkt im Telekom-, Vodafone- und o2-Netz

In länd­lichen Regionen sind viele Handy-Kunden mit drei SIM-Karten unter­wegs, um immer mindes­tens ein Netz zu haben. Die SiO Sim funkt in allen drei Netzen - doch wie funk­tioniert das Angebot?

Die nicht abrei­ßenden Diskus­sionen um die schlechte Mobil­funk-Netz­versor­gung in Deutsch­land drehen sich stark um die Zukunft des Netz­ausbaus. Wer aber bereits jetzt viel in Deutsch­land und auch in länd­lichen Regionen unter­wegs ist, hat manchmal nur eine Chance: Er muss eine SIM für jedes Netz dabei haben, um erreichbar zu sein oder Internet zu haben.

Schon immer eine Lösung war es, auslän­dische SIM-Karten zu verwenden, die in allen drei deut­schen Netzen roamen. Dazu gehören auch inter­natio­nale Roaming-SIM-Karten, deren Betreiber meist im Ausland sitzen. Vor wenigen Monaten ist - beinahe unbe­merkt - nun eine deut­sche Roaming-Lösung gestartet.

Ein Leser sandte uns den Link zu SiO Sim und fragte uns, ob wir das Angebot kennen. Da die Webseite nicht beson­ders auskunfts­freudig ist, nahmen wir Kontakt mit dem Anbieter auf, um einige Fragen zu klären.



Das sind die Tarife von SiO Sim

SiO Sim wird betrieben von der B.my Com GmbH mit Sitz in Hannover. Der Face­book-Eintrag des Unter­nehmens stammt von August 2019, irgend­wann im Spät­sommer oder Herbst begann dann der Vertrieb der SIM-Karten. SiO Sim wirbt mit dem Slogan "Mobil­funk neu gedacht: 3 Netze, eine SIM-Karte". Überall auf der Webseite sind Tipp- und Gram­matik­fehler zu finden, die das Angebot auf den ersten Blick nicht beson­ders seriös erscheinen lassen.

Auch die Infor­mationen zu den Tarifen sind recht spär­lich. Erst wenn man auf den Shop geht und dort auf "Tarif" klickt, erfährt man etwas mehr. Obwohl Weih­nachten längst vorbei ist, werden dort noch Weih­nachts-Rabatte geboten. Der Daten­tarif mit 1 GB kostet 19,99 Euro pro Monat, 2 GB gibts für 29,99 Euro, 5 GB für 39,99 Euro und 10 GB für 49,99 Euro. Der Anschluss­preis beträgt einmalig 39,99 Euro.

Merk­würdig ist im Shop auch der Punkt "Rech­nung online zahlen". Aus Vouchern zu 99 Cent sowie 5, 10, 20 und 50 Euro muss sich der Kunde den eigenen Rech­nungs­betrag zusam­menstü­ckeln und diesen dann bezahlen. Als Zahlungs­wege werden Vorkasse, Bank­einzug, PayPal und die Kredit­karten Visa, Master­card und American Express akzep­tiert. Auch für den einma­ligen Anschluss­preis von 39,99 Euro gibt es einen Shop-Voucher. Offenbar ist es aber nicht so schlimm, wenn man nicht die ganze Rech­nung bezahlt, SiO Sim schreibt im Shop: "Zu viel zahlen geht nicht! Im Falle es sollte ein kleiner Betrag übrig bleiben vom Guthaben [sic!], verrechnen wir diesen mit dem nächsten Rech­nungs­betrag."

Über die App von SiO Sim soll eine "Tele­fonieflat für nur 4,99 Euro" buchbar sein. Der Link führt aber momentan ledig­lich zur sipgate SatelliteApp. Mögli­cher­weise ist das nur ein Platz­halter, die Webseite von SiO Sim gleicht an den meisten Stellen einer Baustelle. Im Shop bietet SiO Sim auch Smart­phones, Tablets, Laptops und Zubehör an.

Betreiber äußert sich zum Angebot

Wir haben mit einem Spre­cher der B.my Com GmbH Kontakt aufge­nommen und tatsäch­lich inner­halb eines Tages eine Antwort erhalten. Bei den SiO-Sim-Karten handele es sich um "Telefónica-Global-Spania-Karten", auf diese werde "zum aktu­ellen Stand" für die Privat­kunden zurück­gegriffen. Der APN m2mde.telefonica.com von Telefónica müsse aktuell noch einge­tragen werden, weil SiO Sim noch Telefónica SIM-Karten verwende. Dieses werde aber noch 2020 umge­stellt - auf welche Lösung sagte der Spre­cher nicht. Roaming muss auf jeden Fall im Smart­phone akti­viert sein.

Der Netz­wechsel auf das Netz von Voda­fone und Telekom findet laut dem Spre­cher auto­matisch statt und wird vom Endkunden nicht bemerkt. Die SiO Sim kann in 154 Ländern der Welt verwendet werden, das Verwen­dungs­land kann von SiO Sim "frei konfi­guriert werden für den Kunden".

Die maxi­male Daten­über­tragung beträgt laut dem Spre­cher per LTE 150 MBit/s. Zum Upstream machte der Spre­cher keine Angabe. Nach dem Verbrauch des Daten­volu­mens gehe "die SIM-Karte in die Daten­auto­matik" - davon ist auf der Webseite nichts zu lesen, und auch zur tarif­lichen und preis­lichen Ausge­stal­tung der Daten­auto­matik sagte der Spre­cher nichts.

Die Tele­fonie-App soll noch auf der Webseite hinter­legt werden, dies­bezüg­lich hätte es noch "Klärungs­bedarf" gegeben. Die nächsten Tage werden also zeigen, ob SiO Sim eine eigene Tele­fonie-App heraus­bringt oder weiterhin ledig­lich auf die sipgate SatelliteApp verweist.

Zur Klärung der weiteren offenen Fragen möchte uns der Spre­cher eine SIM-Karte zum Testen zusenden. Das Angebot werden wir gerne annehmen und dann weiter über das Angebot von SiO Sim berichten, das aktuell noch etwas den Charakter einer Baustelle aufweist.

