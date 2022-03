Open RAN: mehr Software, mehr Anbieter?

Der Mobile World Congress richtet sich an Führungs­kräfte und Fach­besu­cher. Die können sich über neue Tech­nolo­gien und Netz­werk-Ausrüs­tung infor­mieren und neue Deals verein­baren oder auf den Weg bringen.

Folg­lich ist die Messe ein wich­tiger Treff­punkt für Netz­werk­aus­rüster wie beispiels­weise Ericsson, Huawei, Nokia oder ZTE, aber auch viel klei­nere oder weniger bekannte Ausrüster von Hard­ware und/oder Soft­ware und Dienst­leis­tungen. teltarif.de hat sich umge­schaut.

Branche perma­nent im Umbruch

Die Zukunft ist da, ein Motto am Huawei-Stand, das auf die gesamte Branche zutrifft

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Die Branche ist im Umbruch. Wer sich als Netz­anbieter ein Netz kauft oder mietet (der Liefe­rant plant und baut das Netz auf und betreibt es auch gleich für den Netz­anbieter), der hat (mindes­tens) eine Sende­antenne (von einem Hersteller nach Wahl), darunter eine Radio-Unit (der eigent­liche Sender/Empfänger, dessen Funk­signale über Koax­kabel zur Antenne gehen) und am Boden eine Base-Band-Unit.

Diese bereitet das Sender­signal auf bzw. setzt die empfan­genen Funk­signale in digi­tale Infor­mationen für das Netz dahinter um.

Single-RAN - Single-Hersteller

Bislang galt die Regel, wer sich für einen Hersteller X entscheidet, muss von diesem BBU und die RadioUnit kaufen. Der Vorteil dieser Lösung: In den verbauten Einheiten arbeiten spezi­elle leis­tungs­fähige Signal­pro­zes­soren, die auf maxi­male Effi­zienz (mini­maler Strom­ver­brauch) und höchste Geschwin­dig­keit getrimmt sind

Man spricht von Single-RAN. Was dieser Sender ausstrahlt, ob 2G, 3G, 4G, 5G-NSA/SA ist eine Frage der Soft­ware.

Huawei: Gut und günstig - aber umstritten

Die ersten Anwender von 5G sitzen in der Industrie, wo schnelle präzise und sichere Datenübertragungen wichtig sind, hier bei Nokia

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Gut und günstig waren und sind die Produkte des chine­sischen Herstel­lers Huawei. Doch dieser Hersteller ist poli­tisch in Ungnade gefallen, weil man der chine­sischen Führung unter­stellt, ihre Hersteller anzu­weisen, in die gelie­ferte Netz­technik entweder Abhör­schnitt­stellen oder den berühmten "Kill-Switch" (oder beides) einzu­bauen. Falls in einem größeren inter­natio­nalen Konflikt vermieden werden soll, dass unlieb­same Infor­mationen über­mit­telt oder die belie­ferten Länder nicht mit den poli­tischen Vorgaben aus China über­ein­stimmen sollten, hätte die chine­sische Führung eine (theo­reti­sche) Eingriffs­mög­lich­keit.

Die Diskus­sion ist hoch­poli­tisch. Sicher wäre vieles möglich. Lange ging man davon aus, dass Hersteller wie Huawei schlau genug sind, das nicht zu tun, denn einmal entdeckt und bewiesen, wären für die Zukunft wesent­liche Märkte verschlossen.

USA möchten eigene Produkte verkaufen

Dass ein Groß­teil der Technik aus China stammt, ist beispiels­weise der US-Regie­rung und vielen US-Herstel­lern gar nicht Recht. Sie möchten lieber "eigene" Technik verkaufen, von der sie glauben, sie kontrol­lieren zu können und im Übrigen machen sich Arbeits­plätze im eigenen Land auch ganz gut.

Dabei wurde viel poli­tischer Druck ausgeübt und damit (unge­wollt) die chine­sische Indus­trie stärker in die Arme "kontroll­wütiger" Poli­tiker getrieben.

Ist Open RAN die Lösung?

Die Zukunft aufleuchten lassen, möchte Huawei. Das Interesse war groß

Foto: Henning Gajek / teltarif.de So entstand die Idee von Open-RAN. Die Kompo­nenten zwischen Netz und Sende­antenne sollten "geöffnet" werden und mit altbe­währter X-86-Technik (die seit Jahr­zehnten im PC werkelt) ersetzt werden.

Der Vorteil: Neue Netz­funk­tionen wären als Soft­ware ruck­zuck program­miert und einge­richtet. Bei der Single-RAN-Lösung ist jede Ände­rung ziem­lich aufwendig und nur vom Original-Liefe­ranten machbar. Kein Wunder also, dass auf dem Mobile World Congress jede Menge Soft­ware- und Service-Anbieter vertreten waren, wobei fast jeder für sich in Anspruch nahm, alle Probleme und Fragen zu künf­tigen Netzen mit Open-RAN lösen zu können.

Mehr Bera­tung und Inte­gra­tion notwendig

Weil man dabei schnell den Über­blick zu verlieren droht, braucht es "System-Inte­gra­toren", die sich den Markt anschauen, Kompo­nenten kombi­nieren und auspro­bieren und danach die Netz­anbieter dabei beraten. Das bedeutet, die Abhän­gig­keit von einem Liefe­ranten wech­selt nun zu einem Netz­inte­grator, denn zwei oder mehr davon auf einmal würden sich schnell in die Haare kriegen.

Es muss noch viel mehr getestet und geprüft werden, denn auch die Liefe­ranten der verschie­denen Kompo­nenten könnten "böses" im Schilde führen.

5G: 11 Prozent mehr Energie, dafür 8-fache Kapa­zität

Es gibt auch einen weiteren Aspekt, den ein Vertreter von Huawei gegen­über teltarif.de erläu­terte: Eine 5G-Anlage gegen­über einer 4G-Anlage brauche etwa 11 Prozent mehr Energie als vorher, biete aber in etwa die acht­fache Kapa­zität.

Wenn man nun weiß, dass der Daten­ver­brauch jedes Jahr um 40 bis 50 Prozent steigt, kann mit modernster Technik der stei­gende Ener­gie­ver­brauch gebremst, aber nicht auf 0 (unver­ändert) oder darunter (weniger) gebracht werden. Bei Nokia wollte man die konkreten Zahlen nicht bestä­tigen, wohl aber das Grund­prinzip der Rech­nung.

Dichtes Gedränge am Stand von Huawei zeigt aber, dass das Inter­esse an Produkten des Herstel­lers unge­bro­chen ist.

Trend: Kleiner, leichte, leis­tungs­fähiger

Das Ziel aller Anbieter ist, den technischen Aufwand an Sendestationen zu reduzieren (links aktuell, rechts die Zukunft)

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Die Trends der Branche wurden deut­lich sichtbar: Künf­tige Antennen werden kleiner und leichter, da sie von Menschen am Mast hoch­gezogen werden und die Masten stabiler bleiben. Diese Antennen enthalten immer mehr bis alle mögli­chen Frequenz-Bänder und aktive Elemente. Was nicht unbe­dingt oben direkt an der Antenne gebraucht wird, findet unten am Fuße des Mastes im einem wetter­festen Kasten oder einem Gebäude daneben statt.

Die Verfechter von Open-RAN wollen sogar diese Technik in Rechen­zen­tren konzen­trieren, sie brau­chen also nur noch eine Glas­faser von der (aktiven) Antenne bis hin zu diesem Rechen­zen­trum. Die Liefe­ranten oder Vermieter von Glas­faser­lei­tungen freuen sich.

Glas­faser - Strom - Glas­faser?

Nicht nur bei Huawei hat man sich über­legt, dass es eigent­lich unsinnig ist, die Glas­faser-Signale in Strom zu wandeln, dann elek­trisch umzu­rechnen oder weiter zu verar­beiten, um sie danach wieder in Licht zurück­zuwan­deln und weiter­zuschi­cken, wo das Spiel von neuem beginnt. Deswegen wird bereits an opti­schen Prozes­soren gear­beitet, die auch intern mit Licht arbeiten und rechnen können. Eine ähnliche Technik ist auch bei Nokia bereits in der Entwick­lung und Erpro­bung.

Sowohl Nokia als auch Huawei und Ericsson sind dabei, die Technik leis­tungs­fähiger, leichter und möglichst ener­gie­spa­rend zu entwi­ckeln, weil der 5G-Ausbau welt­weit Fahrt aufnimmt und schneller in die Fläche und zu den Menschen kommt, als 4G oder ältere Stan­dards es jemals geschafft haben.

FTTR - Glas­faser in den Raum

FTTR - Fiber to the Room, ein Kabel mit zwei Kupferleitungen und einer Glasfaser für die schnelle Heiminstallation von Glasfaser

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Am Stand von Huawei wurden neben Netz und Sender­technik auch die Zukunft des vernetzten Heims gezeigt: "FTTR" steht für "Fiber to the Room" (Glas­faser ins Zimmer). Dabei wird ein flexi­bles Kabel, das zwei elek­tri­sche Kupfer­drähte (für die Strom­ver­sor­gung) und eine Glas­faser enthält, mit einer Art Besen­stiel in die Ecken des Raumes geklebt und entlang der Kanten weiter­geführt.

Künftig werden also Heim­router gleich Licht­signale empfangen und verwalten, die heimi­sche Vernet­zung kann dadurch schneller und leis­tungs­fähiger werden, und es gibt keine lästigen WLAN-Funk­löcher oder Über­las­tungen mehr. Viel­leicht nicht gleich, aber bald.

