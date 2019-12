Das sind die neuen Prepaid-Tarife von simquadrat

Wie berichtet hat sipgate seine Mobil­funk­marke simqua­drat über­arbeitet. So setzt der Prepaid-Anbieter jetzt vor allem auf die eSIM-Nutzung und bietet wieder einen grund­gebühr­freien Basis­tarif an, mit dem Tele­fonate in alle deut­schen Netze mit einem Minu­tenpreis von 9 Cent zu Buche schlagen. Eine SMS kann für 7 Cent verschickt werden. Zu diesem Stan­dard-Preis­modell können die Kunden verschie­dene Optionen für Tele­fonate, den SMS-Versand und die mobile Internet-Nutzung buchen.

Eine Flat­rate für Tele­fonate in alle deut­schen Netze ist für 4,95 Euro monat­liche Grund­gebühr erhält­lich. Der SMS-Versand ist aller­dings - wie auch in den anderen Sprach­flat-Optionen - nicht inklu­sive. Die EU-Allnet-Flat kann zum Monats­preis von 9,95 Euro gebucht werden. Dazu ist eine EU-Allnet-Flat Plus erhält­lich. Damit sind neben den EU-Staaten auch Anrufe nach Ägypten, Austra­lien, Brasi­lien, China, Kanada, Südafrika, Thai­land und die USA möglich. Die Monats­gebühr liegt bei 19,95 Euro.

Smart L für Anrufe, SMS und Daten

Neue simquadrat-Tarife Der Smart-L-Tarif ist für 14,95 Euro im Monat verfügbar. Damit bekommen die Nutzer jeden Monat 500 Minuten und 50 SMS in alle Netze sowie 2500 MB Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang. Wie mit allen Daten­optionen von simqua­drat surfen die Kunden über GPRS und EDGE, UMTS und LTE. Dabei stehen bis zu 50 MBit/s im Down­stream und 32 MBit/s im Upstream zur Verfü­gung. Ist das im Paket enthal­tene Daten­volumen verbraucht, so wird die Perfor­mance für den Rest des Abrech­nungs­zeit­raums auf maximal 64 kBit/s gedros­selt.

Abseits dessen bietet simqua­drat verschie­dene Daten­optionen an, die keine Inklu­sivleis­tungen für Anrufe und Kurz­mittei­lungen enthalten. 1000 MB für Deutsch­land und das EU-Roaming kosten wie bisher 4,95 Euro, 2500 MB sind für 9,95 Euro buchbar. Ein 5000-MB-Paket kann zum Preis von 14,95 Euro bestellt werden und 10 000 MB schlagen als Option mit 24,95 Euro zu Buche.

Daten-Snacks für weiteres High­speed-Volumen

Ist das Inklu­sivvo­lumen verbraucht, so haben die Kunden die Möglich­keit, weiteres Daten­volumen zu buchen, um bis zum Ende des jewei­ligen Abrech­nungs­zeit­raums weiter mit voller Geschwin­digkeit im Internet zu surfen. 500 MB lassen sich wie bisher für 4,95 Euro nach­buchen, neu ist der 1000-MB-Datens­nack zum Preis von 9,95 Euro.

Für Daten-Roaming in der Schweiz, in Kanada und den USA bietet simqua­drat ein 250-MB-Paket für 14,22 Euro an. Die mobile Internet-Nutzung in allen anderen Ländern ist mit SIM-Karten oder eSIM-Profilen der sipgate-Marke nicht sinn­voll nutzbar, ein 5-MB-Paket ist zum sehr hohen Preis von 21,36 Euro erhält­lich.

Fest­netz­nummer nur noch gegen Aufpreis

Wer einen neuen simqua­drat-Account akti­viert, erhält einmalig 100 Frei­minuten für inner­deut­sche Gespräche. Abseits dessen bietet die Prepaid­marke stan­dard­mäßig nur noch eine Mobil­funk­nummer an. Wer auf dem Handy eine deut­sche Fest­netz­nummer haben möchte, zahlt dafür 2,95 Euro im Monat extra. Bestands­kunden, die bereits eine kosten­lose Fest­netz­nummer von simqua­drat haben, behalten diese auch dann, wenn sie ansonsten in die neue Tarif­welt wech­seln. Inter­natio­nale Rufnum­mern aus dem Verei­nigten König­reich, Polen, der Schweiz und Spanien können für monat­lich 12,95 Euro gebucht werden.

Optionen können mit einer Frist von einem Tag zum Monats­ende gekün­digt werden. Im Buchungs­monat erfolgt die Berech­nung anteilig. Abseits der Datens­nacks verlän­gern sich die Optionen auto­matisch, wenn sie vom Kunden nicht aktiv gekün­digt werden.

Wenn Sie sich für einen neuen Mobil­funk­tarif inter­essieren, bieten wir Ihnen die Möglich­keit, mit unserem Tarif­vergleich ein Angebot zu ermit­teln, das in Ihrem Wunsch­netz reali­siert wird und zu Ihrem Nutzungs­verhalten am besten passt.

