simply: 5 GB LTE-Volumen für 14,99 Euro

Der Telekommunikationsanbieter simply hat sein Angebot an LTE-Tarifen erneuert. So gibt es zum Beispiel eine Allnet-Flat mit 5-GB-Datenvolumen für 14,99 Euro. Daneben gibt es noch zwei weitere Varianten mit LTE.

Der Telekommunikationsanbieter simply bietet drei LTE-Tarife an. Der Telekommunikationsanbieter simply hat sein Tarifportfolio erneuert und bietet drei Tarife mit unterschiedlich großem LTE-Datenvolumen im Netz von o2 an. Alle drei Tarife haben eine LTE-Datengeschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s, die Geschwindigkeit für den Upload beträgt bis zu 32 MBit/s. In allen Tarifen ist eine Allnet-Flat enthalten, sprich Telefonie, SMS und EU-Roaming ist gemäß der Faire-Use-Policy-Nutzung enthalten. Ebenfalls möglich ist Tethering.

Bereitstellung kostenlos plus Wechselbonus

Der Bereitstellungspreis kostet bei allen Tarifen nichts, statt 19,99 Euro. Das gilt allerdings für den Aktionszeitraum, der mit "nur für kurze Zeit" vorübergehend ist. Neukunden, die ihre alte Rufnummer vom bisherigen Anbieter zu simply mitbringen, erhalten einen Wechselbonus in Höhe von zehn Euro. Alle Tarife haben eine feste Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Kunden, die sich nicht so lange binden möchten, können sich für das flexible, monatliche kündbare Modell entscheiden. Der Aufpreis dafür liegt bei allen drei Tarifen monatlich bei zwei Euro.

Jeder Tarif verfügt über eine Datenautomatik: Nach Verbrauch des monatlichen Inklusiv-Volumens wird automatisch bis drei Mal pro Monat 200 MB zusätzliches Datenvolumen für je zwei Euro aufgebucht. Das gilt für den LTE-Tarif 3000 mit 3 GB Datenvolumen. Für die LTE-Tarife 5000 und 10 000 mit 5 beziehungsweise 10 GB Datenvolumen werden automatisch nach Verbrauch des Inklusiv-Volumens bis zu drei Mal pro Monat 300 MB zusätzliches Datenvolumen für jeweils zwei Euro aufgebucht. Die Datenautomatik lässt sich aber beispielsweise telefonisch oder schriftlich mit einer Frist von einem Tag zum Ende des Monats deaktivieren. Ist auch das Volumen aus den Datenautomatik-Paketen verbraucht, reduzieren sich die Geschwindigkeiten für den Download und den Upload jeweils auf maximal 16 kBit/s.

Bis zu zwei weitere SIM-Karten können mit der MultiCard-Option hinzugebucht werden. Der Aufpreis beträgt pro Karte 2,95 Euro monatlich. Die einmalige Einrichtung pro Karte kostet 4,95 Euro.

Übersicht der LTE-Tarife von simply

Tarif Datenvolumen Preis/Monat LTE 3000 3 GB 12,99 Euro* LTE 5000 5 GB 14,99 Euro LTE 10 000 10 GB 22,99 Euro

*Die Preise beziehen sich auf die Tarif-Option mit 24-monatiger Laufzeit.

Kürzlich neu aufgelegte LTE-Tarife gibt es auch bei der Drillisch-Marke PremiumSIM.