Aktion bei simply: 1 GB LTE-Daten extra und Multicard gratis

simply LTE 3000: 1 GB LTE-Daten extra simply hat seinen Tarif LTE 3000 aufgestockt und bietet ihn derzeit mit 4 GB statt regulär 3 GB Datenvolumen an. Die Erhöhung gilt über die gesamte Zeit der Nutzung. Der LTE 3000 hat eine Mindestvertragslaufzeit von einem Monat und ist jederzeit mit einer Frist von 30 Tagen zum Monatsende kündbar. Realisiert wird das Angebot im Netz von Telefónica.

Für den LTE-Tarif berechnet simply 12,99 Euro im Monat, der einmalige Anschlusspreis liegt bei 14,99 Euro. Auf Wunsch können Kunden sich bei Vertragsabschluss für eine kostenlose Multicard entscheiden, mit der sie den Tarif in einem weiteren Endgerät nutzen können. Bei nachträglicher Bestellung der Multicard fallen Kosten in Höhe von 14,95 Euro an.

Diese Leistung bietet der LTE 3000

Der LTE 3000 beinhaltet eine Flatrate für Telefonate in alle deutschen Netze, eine SMS-Flat sowie eine Internet-Flatrate inklusive LTE-Nutzung. Bis zum Verbrauch der 4 GB Daten surfen Nutzer mit einer Geschwindigkeit von maximal 50 MBit/s im Downstream und 32 MBit/s im Upstream. Eine Datenautomatik ist voreingestellt, lässt sich aber auf Wunsch nach Freischaltung des Tarifs schriftlich, telefonisch (06181 7074 010) oder in der persönlichen Servicewelt deaktivieren.

Bei aktiver Datenautomatik bucht simply nach Verbrauch des Inklusivvolumens bis zu dreimal im Monat zusätzlich 100 MB für jeweils 2 Euro nach. Erst danach wird die Geschwindigkeit auf bis zu 16 kBit/s reduziert, wenn Kunden sich nicht für den Data Snack mit 1 GB für 4,99 Euro entscheiden. Der Data Snack ist bis zu dreimal im Monat buchbar.

Dank EU-Roaming lassen sich alle Inklusivleistungen des LTE 3000 ohne Zusatzkosten auch innerhalb des EU-Auslands nutzen. Zudem gewährt simply aktuell einen Wechselbonus von 15 Euro für diejenigen Neukunden, die ihre Rufnummer zu simply mitnehmen. Ein Wechsel innerhalb der Drillisch-Gruppe ist dabei allerdings ausgeschlossen.

Mit der Erhöhung des Datenvolumens auf 4 GB im Monat macht es simply anderen Drillisch-Marken wie PremiumSIM gleich. Beide Anbieter gehören mit ihren Tarifen somit zu den günstigsten am Markt, wie unser Tarif-Vergleich zeigt.