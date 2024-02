SIMon mobile: Bis zu 60 GB Extra-Datenvolumen

Der Voda­fone-Discounter SIMon mobile hat eine Aktion gestartet, mit der Neukunden die Möglich­keit bekommen, ein Jahr lang monat­lich 5 GB zusätz­liches Daten­volumen zu bekommen. Wer den Vertrag mindes­tens zwölf Monate lang nutzt, kann sich demnach insge­samt 60 GB zusätz­liches Surf-Volumen für den mobilen Internet-Zugang sichern.

Zur Teil­nahme an der Aktion ist es uner­heb­lich, für welchen der drei Tarife von SIMon mobile sich der Kunde entscheidet. Auch macht es - anders als bei der Grund­gebühr für den Vertrag - keinen Unter­schied, ob sich der Nutzer für eine neue Rufnummer entscheidet oder ob eine bereits vorhan­dene Handy­nummer zum Discounter portiert wird. Neukunden-Aktion bei SIMon mobile

Screenshot: teltarif.de, Quelle: simonmobile.de Entschei­dend ist, dass bei der Bestel­lung über die Webseite von SIMon mobile der Gutschein-Code "LIEBE5" (ohne die Anfüh­rungs­zei­chen) ange­geben wird. In der Bestell­über­sicht wird nach Eingabe des Codes neben den sons­tigen Kondi­tionen für den Tarif ange­zeigt, dass der Kunde bis zu zwölf Monate lang in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 5 GB zusätz­liches Daten­volumen bekommt.

99-Cent-Aktion eben­falls noch verfügbar

Auch die 99-Cent-Aktion von SIMon mobile gibt es weiterhin. Das heißt, die Allnet-Flat­rate mit monat­lich 12 GB High­speed-Daten­volumen kann im ersten Vier­tel­jahr zu diesem Monats­preis gebucht werden. Erst danach wird der regu­läre Monats­preis von 8,99 Euro berechnet. Die Allnet-Flat mit 17 GB kostet im ersten Vier­tel­jahr monat­lich 3,99 Euro und danach 11,99 Euro. Für den Tarif 27 GB liegen die Kosten bei monat­lich 8,99 Euro, ab dem vierten Monat bei 16,99 Euro.

Die Kondi­tionen gelten nur für Inter­essenten, die ihre bestehende Handy­nummer zu SIMon mobile mitbringen und zuvor nicht Kunde bei otelo, mobilcom-debitel, freenet Funk, Voda­fone oder der Telekom waren. Mit neuer Rufnummer sind die Monats­kosten jeweils 3 Euro höher. Wer seine Tele­fon­nummer von otelo, mobilcom-debitel, freenet Funk, Voda­fone oder der Telekom mitbringt, zahlt weitere 3 Euro Aufpreis pro Monat.

SIMon-mobile-Kunden können das GSM-, LTE und 5G-Netz von Voda­fone nutzen. Die Tarife sind wahl­weise mit klas­sischer SIM-Karte und eSIM-Profil verfügbar. Die Mindest­ver­trags­lauf­zeit beträgt einen Monat und bei Vertrags­abschluss werden keine Bereit­stel­lungs­gebühren berechnet.

