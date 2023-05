SIMon mobile testet WiFi-Calling mit ersten Kunden

SIMon testet WiFi-Calling

Bild: SIMon mobile / Vodafone Mobil­funk-Discounter haben den Vorteil, dass sie güns­tiger sind als teure Netz­betreiber-Tarife. Gleich­zeitig haben sie aber als Nach­teil, dass sie oft nicht alle Netz­tech­niken des Netz­betrei­bers frei­geschaltet bekommen - was für die Kunden dann mitunter proble­matisch sein kann.

Im Voda­fone-Netz beispiels­weise gibt es das Phänomen, dass zahl­reiche Provider und ihre Kunden VoLTE nutzen können, nicht aber WiFi-Calling. Dabei wäre insbe­son­dere die Tele­fonie über WLAN dann wichtig, wenn der Netz­emp­fang so schwach ist, dass inner­halb eines Gebäudes Tele­fonie per GSM oder LTE nicht möglich ist.

Leser fragt nach WiFi Calling bei SIMon mobile

Bild: SIMon mobile / Vodafone In der zweiten Mai-Woche schrieb uns ein teltarif.de-Leser:

Ich bin Kunde bei SIMon mobile. Da ich auf dem Land wohne, ist das Netz von Voda­fone das einzige, relativ brauch­bare Netz. Leider ist im Haus das Signal so schlecht, dass ich Gespräche des Öfteren abbre­chen muss, da ich nur sehr abge­hakt verstanden werde. Ich hatte gehofft (aufgrund der Abde­ckungs­karte), einen ausrei­chenden Empfang zu haben. Leider ist dem zu Hause nicht immer so. Jetzt zu meiner Bitte: Könnt Ihr mal den Waschbär putzen und nach­fragen, ob und wann es WiFi-Calling im Tarif bei SIMon mobile gibt? Nöti­gen­falls auch mal den Wasch­bär­kopf waschen. In Aussicht gestellt wird dieses Merkmal bei Kontakten mit dem Kunden­dienst (ohne echte Zusage). Warum werden so viele Werbe­spe­ren­zien um den Tarif gemacht, aber was bestimmt den Anbieter nicht die Welt kosten kann (WiFi Calling), nicht ange­boten? Mir war dieses fehlende Merkmal bei der Tarif­wahl schon klar, hoffte aber auf stabi­leren Netz­emp­fang.

Voda­fone: Kunden sollen sich für Test melden

Gerne reichten wir die Anfrage an Voda­fone weiter. Ein Spre­cher für SIMon mobile schrieb uns, aktuell befinde man sich mit dem WiFi-Calling für SIMon mobile-Kunden in einer Test­phase, in der ausge­wählte User für das WiFi-Calling frei­geschaltet sind. Wie lange diese Tests andauern werden, könne man aller­dings aktuell noch nicht abschätzen.

In der aktu­ellen Test­phase sei es so, dass ausge­wählte Kunden, bei denen der Empfang im Haus nicht so gegeben ist, manuell in die Test­phase imple­men­tiert werden. Voda­fone betont dabei, dass aller­dings nicht alle, die das bei der Kunden­betreuung einfor­dern, sofort frei­geschaltet werden.

Das bedeutet laut Voda­fone konkret: Kunden könnten sich gerne mit ihrer Kunden­nummer oder Rufnummer sowie ihrem Namen an presse@simonmobile.de wenden und dann würde man sie in die Test­gruppe mit aufnehmen. Eine Frei­schal­tung für alle Kunden sei "perspek­tivisch geplant".

Kunden von SIMon mobile können inzwi­schen übri­gens monat­lich zwischen den beiden Tarifen des Anbie­ters wech­seln.