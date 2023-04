SIMon mobile erlaubt monatliche Tarifwechsel

Screenshot: teltarif.de, Quelle: simonmobile.de Die Voda­fone-Discount­marke SIMon mobile bietet ihren Kunden ab sofort mehr Flexi­bilität. So können Nutzer nun auch während der Vertrags­lauf­zeit zwischen den beiden Tarifen der Marke wech­seln. SIMon mobile bietet in beiden Preis­modellen eine Allnet-Flat­rate für Anrufe und den SMS-Versand an.

Die beiden Tarife unter­scheiden sich durch das inklu­dierte High­speed-Volumen für den mobilen Internet-Zugang. Zur Auswahl stehen 10 und 15 GB unge­dros­seltes Surf-Volumen pro Monat. Die Anwender haben Zugang zum GSM- und LTE-Netz von Voda­fone, während das 5G-Netz nicht genutzt werden kann. Die maxi­male Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit beträgt 50 MBit/s im Down­stream.

Grund­gebühren abhängig vom bishe­rigen Provider

Screenshot: teltarif.de, Quelle: simonmobile.de Die Höhe der monat­lichen Grund­gebühr ist bei SIMon mobile abhängig davon, ob der Kunde eine neue Rufnummer bekommt oder seine bestehende Handy­nummer mitbringt. Bei Rufnum­mern­mit­nahme spielt zudem der bishe­rige Provider des Neukunden eine Rolle. Auf der Webseite des Discoun­ters können Inter­essenten abrufen, welche Preise bei der Rufnum­mern­mit­nahme von welchem Anbieter gelten.

So wirbt SIMon mobile mit Monats­gebühren ab 8,99 Euro für den 10-GB-Tarif sowie 11,99 Euro für das 15-GB-Preis­modell. Diese Kondi­tionen gelten aber nur für den Fall, dass der Kunde die Handy­nummer beispiels­weise von 1&1, Aldi Talk, ja!mobil oder simqua­drat mitbringt. Mit neuer Rufnummer kosten die Tarife monat­lich 11,99 bzw. 14,99 Euro.

Diese Kunden werden für bishe­rigen Anbieter "bestraft"

Wenig attraktiv ist die Rufnum­mern­mit­nahme von allmobil, Crash, debitel, freenet Funk, Mega SIM, mobi, mobilcom, otelo, Ross­mann mobile (otelo), Telekom und Voda­fone. Der 10-GB-Tarif kostet dann 14,99 Euro pro Monat. Für die Tarif-Vari­ante mit 15 GB monat­lichem High­speed-Daten­volumen beträgt der Monats­preis 17,99 Euro.

Die Verträge von SIMon mobile können monat­lich gekün­digt werden. Bei Vertrags­abschluss fallen keine Anschluss­gebühren an und auch EU-Roaming ist - wie im Rahmen der Regu­lie­rung gefor­dert - ohne Aufpreis nutzbar. Der Tarif­wechsel während der Vertrags­lauf­zeit ist kostenlos und kann über die App der Discount-Marke oder über das pass­wort­geschützte Kunden-Menü auf der Webseite von SIMon mobile vorge­nommen werden.

Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Mobil­funk­ver­trag oder einer Prepaid­karte sind, können Sie mit unserem Tarif­ver­gleich auf teltarif.de Ange­bote ermit­teln, die Ihrem Nutzungs­ver­halten am besten entspre­chen.