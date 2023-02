Neukunden-Aktion bei SIMon mobile

Screenshot: teltarif.de, Quelle: simonmobile.de SIMon mobile hat eine neue Aktion gestartet, mit der Neukunden in den ersten drei Monaten nach Vertrags­abschluss mehr Daten­volumen bekommen als norma­ler­weise üblich. Einem Mobiflip-Bericht zufolge muss im Rahmen des Bestell­pro­zesses der Gutschein-Code "DEAL10" einge­geben werden. Damit bekommen Inter­essenten in den ersten drei Monaten nach Vertrags­abschluss jeweils 10 GB zusätz­liches High­speed-Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang.

Der Discounter hat zwei Tarife in Angebot. Zum Monats­preis von 11,99 Euro bekommen Inter­essenten eine Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand in alle deut­schen Netze sowie jeden Monat 10 GB unge­dros­seltes Daten­volumen. Kunden, die monat­lich 14,99 Euro inves­tieren, bekommen den Tarif mit 15 GB Inklu­siv­volumen pro Monat. In beiden Fällen sind Daten­über­tra­gungs­raten über LTE mit bis zu 50 MBit/s im Down­stream möglich. Der Zugang zum 5G-Netz ist hingegen nicht vorge­sehen.

Im Rahmen der Aktion erhöht sich das Inklu­siv­volumen in den ersten drei Monaten nach Vertrags­abschluss je nach gewähltem Tarif auf 20 bzw. 25 GB. Ab dem vierten Monat steht dann nur noch das im jewei­ligen Preis­modell vorge­sehene Inklu­siv­volumen zur Verfü­gung. Bei Vertrags­abschluss fallen keine Anschluss­gebühren an. Der Vertrag ist monat­lich kündbar. Theo­retisch können Inter­essenten demnach den Zeit­raum mit Extra-Daten­volumen nutzen und die SIM-Karte anschlie­ßend still­legen.

Abwei­chende Grund­gebühren bei Rufnum­mern­mit­nahme

Neukunden-Aktion bei SIMon mobile

Screenshot: teltarif.de, Quelle: simonmobile.de Beson­der­heit bei SIMon mobile: Die genannten Grund­gebühren gelten primär für Kunden, die bei Vertrags­abschluss eine neue Mobil­funk­nummer bekommen. Wer seine bestehende Handy­nummer zum Discounter mitbringt, bekommt abwei­chende Kondi­tionen - nicht immer zugunsten des Kunden. Wer bisher beispiels­weise Kunde bei Aldi Talk oder Penny Mobil war, bekommt den 10-GB-Tarif für monat­lich 8,99 Euro und den 15-GB-Vertrag zum Monats­preis von 11,99 Euro. Wurde die Handy­nummer bisher bei mobilcom-debitel oder der Deut­schen Telekom genutzt, liegt der Monats­preis bei 14,99 bzw. 17,99 Euro.

Wie im Rahmen der Regu­lie­rung vorge­sehen, ist Roaming in allen EU- und EWR-Ländern ohne Zusatz­kosten möglich. Auch das Verei­nigte König­reich zählt bei SIMon mobile zur EU-Tarif­zone. Bei der Schweiz ist das hingegen nicht der Fall. Bestellte SIM-Karten werden nach Anbieter-Angaben inner­halb von zwei bis drei Werk­tagen nach der Bestel­lung oder recht­zeitig zur Rufnum­mern­por­tie­rung gelie­fert.

Eben­falls dreimal 10 GB Extra-Daten­volumen gibt es im Rahmen einer Aktion derzeit für Neukunden des Prepaid-Discountes ja!mobil im Telekom-Netz.