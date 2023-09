SIMon mobile: Kostenlose 5G-Freischaltung für alle Kunden

Die Kunden der Voda­fone-Discount­marke SIMon mobile bekommen Zugang zum 5G-Netz des Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zerns. Davon profi­tieren Neu- und Bestands­kunden von SIMon mobile auto­matisch. Zusätz­liche Kosten fallen für die Frei­schal­tung des 5G-Zugangs nicht an. Die Akti­vie­rungen starten ab sofort, aller­dings nicht gleich­zeitig für alle Nutzer. Statt­dessen erfolgt die 5G-Frei­schal­tung sukzes­sive bis spätes­tens 5. Oktober.

"Mit der Einfüh­rung von 5G bei SIMon mobile ermög­lichen wir all unseren Kundinnen und Kunden Zugang zum neuesten Mobil­funk-Stan­dard und verbes­sern damit nach­haltig unser Kunden­erlebnis", sagt Martin Schiffer, Chef von SIMon mobile. "Das ohnehin schon sehr kompe­titive Angebot stärken wir damit erneut und auch deswegen, weil wir Feed­back von all unseren Waschbär-Fans ernst nehmen." 5G bei SIMon mobile

Foto: Vodafone Wie in einem weiteren Beitrag berichtet, bietet otelo als weitere Discount­marke im Voda­fone-Netz den 5G-Zugang bereits seit Anfang September an. Hier erfolgt die Frei­schal­tung aber weder auto­matisch noch kostenlos. Statt­dessen werden für die 5G-Option - wie beim Mitbe­werber cong­star im Telekom-Netz - 5 Euro Aufpreis pro Monat berechnet.

Internet-Geschwin­dig­keit bleib unver­ändert

Die maxi­male Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit bei SIMon mobile bleibt auch nach der 5G-Frei­schal­tung unver­ändert. Kunden surfen mit maximal 50 MBit/s im Down­stream. Ein besserer Daten­durch­satz dürfte vor allem dann erreicht werden, wenn das LTE-Netz am Aufent­haltsort des Kunden über­lastet ist. Als Beispiele nennt Voda­fone Märkte, Konzerte und Fußball­sta­dien.

Abzu­warten bleibt, ob Mitbe­werber wie fraenk im Telekom-Netz auf die 5G-Frei­schal­tung bei SIMon mobile reagieren. Bislang sitzt die Telekom auch die 5G-Akti­vie­rung bei Prepaid-Discoun­tern in anderen Netzen aus, ohne im eigenen Netz vergleich­bare Ange­bote zuzu­lassen. Marken wie Penny Mobil oder auch Prepaid­kunden von cong­star haben in den vergan­genen Wochen zwar Tarife mit mehr Daten­volumen, aber keine 5G-Frei­schal­tung bekommen.

Als erster Prepaid-Discounter hatte Aldi Talk schon im Sommer 5G einge­führt - verbunden mit neuen Tarifen, die mit höheren Kosten verbunden sind. Dafür stehen eine höhere Surf-Geschwin­dig­keit und mehr Daten­volumen zur Verfü­gung. Wir hatten die Möglich­keit, 5G mit einer Prepaid­karte von Aldi Talk einem Test zu unter­ziehen.