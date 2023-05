SIMon mobile: Neuer Tarif mit 25 GB gestartet

Neue Option mit 25 GB bei SIMon mobile

Bild: SIMon mobile / Vodafone Im Rahmen von Aktionen hat der im Voda­fone-Netz ange­sie­delte Mobil­funk-Discounter SIMon mobile immer wieder einmal mehr Daten­volumen gewährt. Die beiden Basis­tarife boten zuletzt entweder 10 GB oder 15 GB. Doch offenbar riefen einige Kunden nach einer Option mit noch mehr Daten­volumen.

Und diese ist nun verfügbar. Doch auch bei dieser Option gilt es erneut, einen sorg­samen Blick auf den Preis zu haben - denn dieser ist wieder abhängig von der Rufnum­mern­por­tie­rung und vom bishe­rigen Provider. Seinem Ruf als "Abwerbe-Tarif" bleibt SIMon mobile also weiter treu.

Das sind die Kondi­tionen des 25-GB-Tarifs

Bild: SIMon mobile / Vodafone Die neue Daten­option beinhaltet 25 GB im LTE-Netz von Voda­fone, die mit maximal 50 MBit/s versurft werden können. Auch eine Allnet- und SMS-Flat sowie EU-Roaming sind wieder an Bord. WiFi-Calling wird - wie berichtet - aktuell noch getestet, und das zunächst mit ausge­wählten Kunden.

Wie immer gilt der auf der Home­page von SIMon mobile ange­zeigt Preis nur, wenn man seine Rufnummer von einem berech­tigten Provider mitbringt, von dem SIMon mobile die Kunden gerne abwerben möchte. Bestellt man den Tarif als Neukunde ganz ohne Mitbringen der Rufnummer, bezahlt man dafür monat­lich 19,99 Euro.

Gibt man als bishe­rigen Provider einen berech­tigten Anbieter an, sinkt die Grund­gebühr auf 16,99 Euro pro Monat. Da SIMon mobile nach wie vor von manchen Anbie­tern nicht unbe­dingt Kunden abwerben will, fällt sogar eine echte Strafe an, wenn man diese Anbieter bei der Portie­rung angibt. Trägt man im entspre­chenden Feld beispiels­weise die Telekom oder Voda­fone ein, zahlt man nach der Portie­rung 22,99 Euro Grund­gebühr pro Monat.

Weiterhin gar keine Portie­rung möglich ist von den Bestands­marken BILDmobil und Pure Mobile im Voda­fone-Netz. Gene­rell kein Preis­rabatt gewährt wird bei einer Rufnum­mern­mit­nahme von freenet, otelo, Telekom und Voda­fone. In diesen Fällen ist es sinn­voll, die Rufnummer zunächst zu einem berech­tigten Provider zu portieren und erst anschlie­ßend zu SIMon mobile.

Kunden von SIMon mobile können weiterhin monat­lich zwischen den Tarifen des Anbie­ters wech­seln.