sim.de: Neue LTE-Allnet-Flats ab 5,99 Euro im Monat

sim.de mit neuen LTE-Allnet-Flats Der zur Drillisch gehörende Anbieter sim.de hat sein Tarif-Portfolio überarbeitet und bietet mit dem LTE All S, dem LTE All M und dem LTE All L nun drei verschiedene Offerten an. Die Tarife haben allesamt eine Mindest­vertrags­laufzeit von 24 Monaten, werden im Netz von Telefónica realisiert und beinhalten eine Allnet-Flat für kostenfreie Gespräche in alle deutschen Netze. Die Preise liegen je nach Angebot zwischen 5,99 Euro und 14,99 Euro im Monat.

sim.de LTE All S LTE All M LTE All L Monatskosten 5,99 9,99 14,99 Anschlusskosten 9,99 Laufzeit 24 Monate Telefonie Minuten Flatrate SMS 9 Cent Mobilbox 0,00 Takt 60/60 Internet Datenvolumen 1 GB 3 GB 6 GB LTE ja Down- & Upstream

in MBit/s 50 / 32 Datenautomatik 3x 100 MB für je 2 Euro 1)

nicht abwählbar Drossel Down/Up

in kBit/s 16 / 16 Takt 10 kB Sonstiges Wechselbonus 10 Euro Stand: 24. Oktober 2017

Der LTE All S ist mit monatlich 5,99 Euro das günstigste Angebot. Nutzer erhalten mit diesem Tarif eine LTE-Flat mit einem Datenvolumen von 1 GB. Immerhin 3 GB Daten bringt der LTE All M für 9,99 Euro im Monat mit. 14,99 Euro kostet der größte Tarif LTE All L, in dem 6 GB Daten inklusive sind. Alle drei Angebote erlauben das Surfen im Internet mit bis zu 50 MBit/s im Downstream und bis zu 32 MBit/s im Upstream.

Typisch für viele Drillisch-Marken ist die Datenautomatik, die fester Tarifbestandteil ist. Nach Verbrauch des Datenvolumens werden innerhalb eines Abrechnungs­monats automatisch bis zu dreimal je 100 MB aufgebucht. Jede Buchung kostet dabei 2 Euro. Sind diese zusätzlichen 300 MB ebenfalls verbraucht, können Nutzer auf Wunsch den Data Snack für 4,99 Euro buchen, der nochmals 1 GB Daten auflädt. Dieser lässt sich bis zu dreimal im Monat buchen. Sind auch diese zusätzlichen Daten aufgebraucht, sinkt die Surfgeschwindigkeit für den restlichen Abrechnungs­zeitraum auf 16 kBit/s.

SMS-Kosten und Kündigungs­frist

Die neuen Tarife von sim.de beinhalten keine SMS-Flat. Stattdessen werden Kurz­mitteilungen mit jeweils 9 Cent in Rechnung gestellt. Alle Tarif­inhalte lassen sich aufgrund des EU-Roamings ohne zusätzliche Kosten auch im EU-Ausland nutzen. Statt den regulären 14,99 Euro verlangt sim.de aktuell die einmalige Gebühr von 9,99 Euro für den Anschluss, die per Lastschrift vom Konto des Kunden abgezogen werden. Die Kündigungs­frist beträgt bei allen drei Angeboten drei Monate zum Vertrags­ende. Geht die Kündigung nicht fristgerecht beim Anbieter ein, verlängert sich die Laufzeit um ein weiteres Jahr.

Aufgrund der fehlenden SMS-Flat sowie der längeren Laufzeit fallen die Tarife von sim.de im direkten Vergleich hinter denen anderer Drillisch-Marken wie PremiumSIM zurück. Das macht auch unserer Tarif-Vergleich deutlich.