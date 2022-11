Signal verbessert Aufnahme von Sprachnachrichten

Notiz an mich selbst bei Signal

Signal hat die Sprach­nach­richten-Funk­tion und das "Notiz an mich"-Feature opti­miert.

Während der Aufnahme von Sprach­nach­richten werden nun auto­matisch alle anderen Töne auf dem Smart­phone stumm geschaltet, wie die Signal Founda­tion mitteilt.

Benach­rich­tigungs­töne und laufende Musik aus

Bild: signal.org Damit lässt sich verhin­dern, dass unge­wollt Stör­geräu­sche in der Aufnahme landen, etwa Benach­rich­tigungs­töne oder auch laufende Musik. Die Funk­tion ist sofort und ab Android-Version 6.2 verfügbar. Für die iPhone-App soll das Feature bald folgen.

Glei­ches gilt für eine Opti­mie­rung der "Notiz an mich"-Funk­tion, die in der Android-Version eben­falls bereits verfügbar ist. Bislang tauchte zwar schon alles von der Notiz bis hin zur Datei im "Notiz an mich"-Chat­ver­lauf auf, und zwar auf allen mit Signal genutzten Geräten.

Löschen ließen sich diese aber immer nur auf einem Gerät. In der neuen Android-App-Version soll es nun hingegen möglich sein, Nach­richten aus dem "Notiz an mich"-Chat­ver­lauf auf allen Geräten zu löschen.

