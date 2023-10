Editiermodus: Signal führt virtuellen Radiergummi ein

Der Messenger Signal hat endlich eine Editier­funk­tion für bereits versen­dete Mittei­lungen erhalten. Sowohl für Android als auch für iOS steht das Feature mit dem jüngsten Update zur Verfü­gung. Beson­ders bei umfang­rei­chen Texten war es bislang ärger­lich, anstatt kleine Korrek­turen zu voll­ziehen die komplette Nach­richt neu zu verfassen.

Der Bear­bei­tungs­modus ist direkt über das Kontext­menü verfügbar, das bei langem Druck auf eine Mittei­lung erscheint. Einen Zeit­raum, in dem sich das Geschrie­bene ausbes­sern lässt, gibt Signal nicht an. Prak­tisch ist der Bear­bei­tungs­ver­lauf.

Signal jetzt mit Editier­funk­tion

Nachrichten nachträglich in Signal bearbeiten

Bild: Andre Reinhardt Insbe­son­dere bei längeren Texten kann es vorkommen, dass sich eine Falsch­angabe oder ein Tipp­fehler einschleicht. Die Mittei­lung aber­mals verfassen zu müssen, ist frus­trie­rend. Nachdem WhatsApp vor mehr als vier Monaten das Editieren bereits verschickter Nach­richten einge­führt hat, zieht nun Signal nach. Die popu­läre Alter­native zum grünen Messenger verkündet das Feature auf den App-Seiten in Google Play und Apple App Store sowie in seinem Info-Chat inner­halb der Anwen­dung. Die eigent­liche Bear­bei­tungs­funk­tion wird wie beim Konkur­renten verwendet.

Zunächst muss die entspre­chende Mittei­lung länger berührt werden. Anschlie­ßend drückt man auf die neue Option "Bear­beiten" im erschei­nenden Menü. Jetzt öffnet sich erneut das Schreib­fenster und die fehler­hafte Nach­richt lässt sich korri­gieren. Mit einem abschlie­ßenden Klick auf das Häkchen werden die Ände­rungen über­nommen. Ein Klick auf das "X" verwirft die Anpas­sungen. Inter­essan­ter­weise gibt Signal kein Zeit­limit für die Opti­mie­rung der Inhalte an. Bei WhatsApp haben Sie maximal 15 Minuten Zeit, um die Mittei­lung zu bear­beiten.

Spätere, aber bessere Editier­funk­tion

Bearbeitungsverlauf

Bild: Andre Reinhardt Der Korrek­tur­modus hat in Signal ein beson­deres Feature an Bord, nämlich einen Verlauf. In diesem lassen sich alle bislang durch­geführten Ände­rungen einer Mittei­lung zu jedem Zeit­punkt betrachten. Eine prak­tische Funk­tion, um bereits durch­geführte Anpas­sungen nach­träg­lich einsehen zu können. Den Bear­bei­tungs­ver­lauf öffnen Sie, indem Sie auf den "Bear­beitet"-Hinweis der Mittei­lung drücken. Jede Ände­rung wird als eigene Nach­richt gespei­chert. Ein solches Feature fehlt bislang bei der Editier­funk­tion von Metas Messenger.

Ange­pinnte Mittei­lungen für WhatsApp werden aktuell in einer Beta­ver­sion des Wett­bewer­bers erprobt.