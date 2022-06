Signal-Update: Bugfixes & besserer Android-Dark-Mode

Signal hat ein Update für Android, iOS und PC erhalten, welches zahl­reiche Fehler behebt und Anrufe opti­miert. Mit den Versionen 5.4.1, 5.4.2 und 5.4.6 sollen Verbin­dungs­abbrüche zum Signal-Server der Vergan­gen­heit ange­hören. Außerdem funk­tio­niert die Medi­enüber­sicht nun ohne Abstürze und Anwender müssen nicht mehr befürchten, im Bestä­tigungs­pro­zess kein Roboter zu sein, fest­zuste­cken. Eine Band­brei­ten­opti­mie­rung für Tele­fonate führt die Aktua­lisie­rung eben­falls ein. Während iPhone-Nutzer das Update bereits voll­ziehen können, müssen Android-Nutzer noch eine manu­elle Instal­lation vornehmen. Dafür erhalten letz­tere auch einen verbes­serten Dark Mode.

Signal: Update merzt zahl­reiche Probleme aus

Signal-Update für PC

Andre Reinhardt Der Messenger Signal ist eine durchaus span­nende Alter­native oder Ergän­zung zu WhatsApp. In der Redak­tion machen wir schon seit längerem von dieser Soft­ware Gebrauch. Vor kurzem bescherte das Entwick­ler­studio einen Versi­ons­sprung mit zahl­rei­chen Bugfixes. Egal, ob nun die Fassung für Android, iOS oder den Computer aktua­lisiert wird, auf allen Platt­formen sind die nach­fol­genden Verbes­serungen an Bord. Signal beteuert, dass es keine Störung mehr bei der Verbin­dung zu seinem Server gibt. Ein unge­wollter Raus­wurf aus der Medi­enüber­sicht sei eben­falls behoben.

Hin und wieder möchte das Kommu­nika­tions­tool bestä­tigt haben, dass es von einem Menschen verwendet wird. Gele­gent­lich saßen User bei dieser Prozedur fest, was nun nicht mehr der Fall sein soll. Schwie­rig­keiten machte auch die Funk­tion „Notiz an mich“, wenn andere Geräte gekop­pelt waren. Von diesem Problem bleiben Anwender künftig verschont. Ferner sollen Anrufe nun etwas weniger Band­breite nutzen. Dies spart ein biss­chen Daten­volumen des Mobil­funk-Kontin­gents. Das Update für Android trägt die Versi­ons­nummer 5.4.2, jenes für iOS 5.4.1 und jenes für Windows 5.4.6.

Signal: Dark Mode für Android über­arbeitet

Signal mit neuem Dark Mode (Android)

Andre Reinhardt Was uns nach der Instal­lation der Version 5.4.2 auf unserem Android-Smart­phone auffiel, waren deut­liche Ände­rungen am Dark Mode. In den einge­bet­teten Screen­shots sehen Sie links den Dark Mode aus Signal 5.40.4 und in der Mitte jenen von Signal 5.4.2. Der Hinter­grund wurde dunkler gestaltet. Des Weiteren erfuhren die Icons für das Verfassen von Nach­richten, der Aufnahme von Fotos und der Anzahl unge­lesener Mittei­lungen eine Anpas­sung. Eben­falls positiv: Fein­schliff an der Chat­über­sicht sorgt dafür, dass man nun mehr Kontakte auf einmal sieht.

Indes erhielt WhatsApp einen „Unge­lesen“-Filter.